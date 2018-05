11.000 personnes ont souscrit à la carte Nickel Chrome

Depuis le 17 mai dernier, la carte Nickel Chrome est disponible en ligne. Le service de « banque sans banque » enregistre un vrai succès pour sa carte bancaire premium puisque ce sont déjà 11.000 personnes qui ont souscrit à cette offre. Pour rappel, la carte Nickel Chrome vient s’ajouter au compte Nickel de base pour un supplément de 30 euros par an. Elle donne accès à des assurances supplémentaires qui sauront convaincre les plus voyageurs.

Le Compte Nickel Chrome rajoute des services

En 2013, le Compte Nickel voyait le jour. Accessible depuis un réseau de milliers de buralistes en France, ce compte permet de recharger son compte et gérer son argent depuis un bureau de tabac – le tout pour la modique somme de 20 euros par an. L’ouverture se fait elle-même en quelques minutes, et il suffit d’une pièce d’identité pour obtenir un compte bancaire avec un RIB ainsi qu’une carte. Pour étoffer son service et passer la barre du million de clients, la société à l’origine du Compte Nickel a imaginé une carte bancaire plus haut de gamme qui permette de mieux répondre aux attentes des voyageurs : la Carte Nickel Chrome.

La carte Nickel Chrome se commande directement en ligne, et elle ne pourra en aucun cas être obtenue chez son buraliste. Pour l’obtenir, il faut d’abord ouvrir un compte de manière classique chez un buraliste : le client recevra alors une carte bancaire standard et non-nominative. Il faudra ensuite se connecter sur son espace client (sur ordinateur ou mobile) pour faire une demande pour obtenir la carte Nickel Chrome. Celle-ci est nominative et personnalisable (plusieurs coloris sont disponibles) et offre des services supplémentaires.

Cela concerne notamment les assurances (similaires à celles que l’on retrouverait sur une Gold Mastercard) ainsi que des avantages pour les voyageurs (paiements à l’étranger gratuits – en zone SEPA ou non). Pour obtenir cette carte bancaire Nickel Chrome, il faudra s’acquitter de la cotisation annuelle de 30 euros. Au total, il faut donc compter 20 euros par an pour le compte courant classique + 30 euros pour la carte Nickel Chrome, soit 50 euros au total. Cela reste bien moins cher que de nombreux services bancaires traditionnels.

11.000 clients en deux semaines

Le succès de cette nouvelle carte premium est au rendez-vous. Depuis son lancement le 17 mai dernier, ce sont déjà 11.000 clients qui ont souscrit à cette nouvelle carte bancaire haut de gamme. L’objectif de l’établissement est de convertir environ 10 à 20% de sa clientèle d’opter pour ce service, soit 90 à 180.000 clients. Pour rappel, ce sont actuellement 920.000 français qui sont clients du Compte Nickel. Parmi eux, 60.000 ont déjà montré de l’intérêt pour la carte Nickel Chrome, et plusieurs milliers ont souscrit à l’offre dès l’ouverture. Le compte en « banque sans banque » relaie régulièrement ses dernières performances sur Twitter, à l’instar de ce message qui annonce fièrement ses premiers résultats :

👏 Vous êtes déjà plus de 11 000 clients a avoir commandé votre nouvelle carte Nickel Chrome ! Pour l'activer, rendez-vous sur votre espace client Nickel et laissez-vous guider : 👉 https://t.co/j1MNVjsR5Y #NickelChrome #activation pic.twitter.com/eTSccQQb2y — Nickel (@CompteNickel) 29 mai 2018

Le Compte Nickel fait partie de cette nouvelle génération de sociétés financières (fintech) qui bouleverse les codes traditionnels de la finance. A l’instar d’un N26, d’un Yomoni ou d’un Transferwise, qui chacune dans leur industrie révolutionne les comportements des européens, le Compte Nickel est parvenu à séduire un public bien plus large qu’attendu pour son service. Initialement destiné à un public en difficulté financière, le Compte Nickel a été adopté par une clientèle plus large, à la recherche d’une solution bancaire simplifiée.

Au courant de l’année 2017, la société a été acquise par l’ogre BNP Paribas qui a voulu mettre la main sur l’une des jeunes pousses les plus prometteuses de l’industrie. Depuis, le Compte Nickel continue de maintenir sa forte croissance, et élargit sa palette de services. Reste à voir dans combien de temps il arrivera à atteindre son objectif d’utilisateurs de sa carte Nickel Chrome.