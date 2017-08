1,93% de rendement moyen sur l’Assurance-Vie en 2016

Alors que les taux d’intérêt sont aujourd’hui au plus bas, les Français recherchent des solutions alternatives au placement de leur épargne sur les livrets traditionnels. En effet, ces derniers, comme le Livret A ou le LDD ne rémunèrent qu’à un faible 0,75%. L’assurance-vie apparaît alors comme une solution attractive. En 2016, le rendement moyen de cette dernière était de 1,93%. Cela représente une chute assez considérable face aux 2,27% de 2015.

L’ACPR, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, vient de livrer son rapport sur les assurances-vie en France en 2016. Alors que la FFA (Fédération Française des Assureurs) avait annoncé un taux moyen de 1,80% sur les fonds en euros en 2016, l’ACPR a un chiffre très nettement plus généreux de 1,93%. Son étude est vraiment celle qui sert de référence pour le marché afin de réaliser des comparaisons de qualité. Ce rendement serait donc en moyenne deux fois supérieur à celui du Livret A ou du LDD, les deux livrets réglementés Français qui connaissent une très belle année 2017 pour le moment. La différence entre ces deux instituts est assez étonnante quand on sait que leurs chiffres sont en général très proches les uns des autres.

2,27% en 2015

En 2015, le taux de rendement moyen des assurances vie était de 2,27%. De fait, la baisse serait de 34 points de base (un point de base = 0,01%) ce qui demeure assez faible par rapport à certaines prévisions. En effet, la FFA ainsi que les assureurs tablaient sur une baisse de 50 points de base. L’ACPR déclare notamment à ce sujet « Il s’agit de la plus forte baisse annuelle depuis 2011, année où le taux moyen avait diminué de 36 points de base mais dans un contexte de taux très différent ». Si l’on ne prend en compte que les contrats proposés par les groupes bancaires, le taux moyen de rendement sur 2016 est alors de 1,73%.

Les banques en ligne, très nettement en tête

1,73% est donc le taux moyen dans le secteur bancaire. Et pourtant, quand on se tourne du côté des banques en ligne, les taux sur l’année passée sont très nettement au dessus de cette moyenne, et même au dessus de celle de l’ensemble des institutions. Et pour cause, les taux sont à chaque fois très nettement supérieurs à 2% et ont même dépassé les 3% chez certaines banques en ligne. C’est par exemple le cas pour BforBank (3,17% sur le Fond Euro Allocation Long Terme 2) ou Fortuneo. Chez ING Direct, le taux était de 2,25% tandis qu’il était de 2,65% chez sa concurrente directe, Boursorama Banque. Monabanq se positionne également très bien sur son contrat Netissima avec un rendement de 2,65% net.

Comme vous pouvez le constater, les banques en ligne offrent donc des rendements très nettement supérieurs à la moyenne nationale sur les assurance-vie pour les fonds en euros. Si vous voulez toucher de meilleurs rendements, vous pouvez vous tourner vers les fonds en unité de compte, plus risqués, mais offrant de bien meilleures performances dans la plupart des cas. Il est également possible d’épargner sur des plateformes de gestion d’épargne comme Yomoni. Selon le profil choisi, cette dernière peut vous générer jusqu’à 20% par an ou plus selon les années.

Quand qu’il arrive, les rendements de l’assurance-vie sur fonds en euros ne font que tomber depuis 2007. Vous pouvez le constater avec les données fournies par l’ACPR qui sont les suivantes :

2007 : 4,10%

2008 : 3,90%

200ç : 3,64%

2010 : 3,38%

2011 : 3,02%

2012 : 2,91%

2013 : 2,80%

2014 : 2,54%

2015 : 2,27%

2016 : 1,93%

Si vous souhaitez obtenir des meilleurs rendements, les offres bourses des différentes banque en ligne, ou Yomoni apparaissent comme d’excellentes solutions.