2,5 millions de clients Hello Bank à travers Europe en 2016

BNP Paribas vient d’annoncer ses résultats pour l’année 2016. Et pour le moins que l’on puisse dire, ils sont probants ! La banque verte a généré un résultat net de 7,7 milliards d’euros sur l’année pour un chiffre d’affaires de 43,41 milliards d’euros. Si la banque de détail est à la peine, sa banque en ligne Hello Bank continue sa belle croissance.

Sans surprise, c’est avant tout la banque de financement et d’investissement de BNP Paribas qui tire les résultats vers le haut. Si sa banque en ligne n’est probablement pas la plus rentable (les taux faibles actuels remettent en question le modèle « gratuit » de ces établissements), elle a quand même vu une belle croissance sur l’année qui vient de passer. En France, Hello Bank compte désormais 284.000 clients contre 237.000 une année plus tôt.

284.000 clients en France

Il faut également savoir que la France n’est pas le premier marché pour Hello Bank. En l’occurrence, elle compte pas moins de 2.5 millions de clients à travers l’Europe, en croissance par rapport aux 2.4 millions de l’année 2015. Malheureusement, elle a perdu 29.000 clients en Allemagne sur la période, à 1,546 millions. Quant au marché belge, la banque en ligne verte continue sa belle croissance.

Avant l’arrivée de Orange sur le marché de la finance en ligne, BNP Paribas cherche à renforcer encore sa position avec une offre qui s’avère très convaincante. En l’occurrence, elle offre une prime de 80 euros à tous ses nouveaux clients auxquels elle ajoute également une carte bancaire gratuite à vie. Et pas des moindres puisque cela peut aller jusqu’à la Visa Premier si vous justifiez 1.600 euros de revenus. Au niveau du service client et de l’interface de gestion des comptes, Hello Bank a véritablement travaillé à la qualité et le confort de ses clients – vous ne pourrez pas être déçu.

Pour en savoir davantage sur l’établissement, voici le lien d’accès direct :

Vous pouvez retrouver tous les résultats annuels ici.