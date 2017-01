En 2017 quels sont les secteurs de la bourse à suivre ?

2017 va être très intéressante à suivre pour le secteur boursier. En effet, que ce soit l’élection de Donald Trump ou bien le Brexit (Soft ou Hard ?), déjà beaucoup de facteurs risquent d’avoir d’importants impacts sur le secteur boursier. Alors que certains cours pourraient être négativement affectés, il demeure certains secteurs qui vont profiter de la situation pour générer d’importants profits.

2017, une année qui commence bien

2017 semble bien commencer et annoncer un bel avenir pour l’économie. En effet, la croissance reprend doucement, le déficit public est en baisse, la dette croît de moins en moins vite, il y a de moins en moins d’entreprises qui sont défaillantes,…Bref, tout un ensemble d’indicateurs qui sont au vert et qui devraient présager de belles choses pour l’année en cours. Pour preuve, le CAC40 et le Dow Jones ont retrouvé des niveaux très respectables.

Malgré tout, Les Etats-Unis et le Royaume-Uni laissent peser un véritable doute sur l’évolution des marchés financiers pour 2017. Il en va de même pour les prix du pétrole qui ont connu une importante remontée sur les derniers mois. Cette tendance devrait se poursuivre suite aux accords passés par les pays de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole). Pour finir, le comportement de certaines économies émergentes devrait également avoir certaines conséquences sur la reprise des marchés financiers.

Nous allons donc vous présenter les cinq différents secteurs boursiers qui devraient, quoi qu’il arrive, afficher de très beaux résultats pour l’année en cours.

Le numérique et le secteur du web

Grâce aux beaux résultats des éditeurs de logiciels, le secteur du numérique devrait avoir le vent en poupe en 2017. En effet, les revenus de ces derniers a progressé de 3,5% en 2016. Bien que les valeurs offrent un rendement légèrement inférieur à ce qui était le cas il y a quelques années, les profits espérés restent malgré tout très honorables. Dans l’hexagone, 20 des 250 premières entreprises du secteur comptent pour 70% du chiffre d’affaire.

Investir dans des entreprises très orientées nouvelles technologies devrait être très rentable pour 2017. On peut notamment citer Gemalto, numéro 1 des puces numériques et cartes SIM ou encore Rentabiliweb qui propose un service de paiement sur internet.

Le secteur des robots

Depuis plusieurs années, on assiste à une réelle croissance des entreprises du secteur de la robotique. Ce marché pourrait valoir plus de 20 milliards de dollars dans le monde d’ici à 2020. Entre 2008 et 2014, le secteur a connu une croissance exceptionnelle de 29,4% par an en moyenne. Ce chiffre prouve bien le fort dynamisme que connaît la robotique de nos jours. En ce qui concerne les valeurs, les marges sont améliorées grâce à la baisse des coûts et une demande en très forte augmentation. Cisco Systems qui propose des services de cyber sécurité ou bien Legrand qui offre des équipements et appareils électriques pour les ménages devraient offrir des rendements très intéressants pour 2017. Autre voie vers laquelle vous pouvez vous engager, les entreprises proposant des robots industriels pour du service à la personne ou la médecine devraient connaître un très franc succès. Ces deux derniers axes sont très développés en France.

L’énergie

Investir dans les énergies, et plus précisément, les énergies renouvelables semble très intéressant pour 2017. Pour cette année, les investissements dans ce secteur devraient atteindre 367 milliards de dollars, preuve de l’intérêt que les investisseurs ont pour ce secteur. Entre 2005 et 2015, 2300 milliards de dollars ont ainsi été investis dans les énergies. Plusieurs valeurs ont été tirées vers le haut grâce à la baisse des coûts des panneaux photovoltaïques (particulièrement pour leur installation) ainsi que les aides données par certains Etats dans certains pays. Les sociétés que nous vous conseillons de suivre sont, entre autre, Sun Edison et Américains Solar City, deux grands acteurs américains.

Les Biotechnologies

De plus en plus d’entreprises se développent dans les biotechnologies qui connaît une très belle croissance. En 2014, le chiffre d’affaire des entreprises du secteur s’est élevé à 123 milliards de dollars dans le monde. En France, il y avait 457 entreprise dans ce secteur en 2013. A l’instar de la situation à l’international, les entreprises françaises affichent des résultats très prometteurs. Certaines valeurs comme Onxeo, Metex ou encore Genfit jouissent d’une véritable reconnaissance à l’international et nous vous invitons à vous renseigner sur ces dernières.

La construction

L’immobilier a également le vent en poupe dans l’hexagone. Pour cette année 2017, 840 000 logements devraient être vendus, preuve de la dynamique du marché. Toutes les entreprises en rapport avec le BTP devraient donc afficher des résultats intéressants et générer de beaux rendements. En septembre 2016, le nombre de mises en chantier était en hausse de 8% sur un an. Notez que 2016 a été une année record pour l’octroi de crédits immobiliers. Jamais les organismes de prêt n’avaient prêté autant d’argent en vue d’investissements dans la pierre. Bref, la construction devrait être un secteur très intéressant pour vos investissements en 2017.

