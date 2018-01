2018 : déjà 5 récompenses pour les produits bancaires BforBank

Si BforBank est reconnue pour être la banque en ligne la plus élitiste du marché, elle offre également parmi les meilleurs produits bancaires en France. Chaque année, ses divers produits récoltent de nombreuses récompenses. En 2018, elle cumule déjà 5 trophées pour des produits aussi divers que le crédit immobilier, le compte bancaire ou encore le compte bourse.

BforBank a obtenu 3 labels d’excellence 2018

Chaque années, plusieurs journaux récompensent les différents acteurs du marché pour la qualité de leur offre bancaire. La banque en ligne BforBank se positionne toujours bien puisqu’elle cumule des récompenses chaque année pour ses produits. En 2018, elle a notamment déjà obtenu plusieurs récompenses par les Dossiers de l’Epargne, qui lui ont accordé le Label Excellence 2018 pour son « Offre bancaire particuliers », son « Offre compte-titres » ou encore son « Offre crédit immobilier à taux fixe ».

Hormis les Dossiers de l’Epargne, BforBank a également été récompensé par nos confrères de meilleurbanque avec deux trophées OR pour les profils Classique et Premium. La banque en ligne se positionne ainsi avec une offre très compétitive sur le compte courant qui est gratuit et accessible dès 1.600 euros de revenu net mensuel. Ce compte courant vient automatiquement avec une carte bancaire Visa Premier gratuite, qui peut être upgradée en carte Visa Infinite pour un prix de 200 euros par an.

Toutes les équipes BforBank vous souhaitent une bonne #BonneAnnee2018 pic.twitter.com/68AMMu4Eqe — BforBank (@BforBank) 2 janvier 2018

A l’heure actuelle, BforBank n’a pas encore reçu de récompense pour son assurance-vie, qui connait toujours autant de succès. Les cérémonies de remise devraient avoir lieu plus tard dans l’année, ce qui lui permettra probablement de repartir avec quelques récompenses supplémentaires. L’année passée, les contrats d’assurance-vie de BforBank lui ont permis de récolter des trophées de la part des Grands Prix de l’Assurance-Vie, des Trophées d’Or du magazine Le Revenu, ou encore des Oscars de l’Assurance-Vie.

Pour ceux qui sont en mesure de justifier d’un revenu de 1.600 euros par mois, BforBank offre actuellement une série de primes de bienvenue qui ne pourront pas vous faire résister : c’est 80 euros qui est offert pour l’ouverture d’un compte courant, 50 euros pour un livret d’épargne, 150 euros pour de l’assurance-vie ou encore 100 euros sur un compte-titres. Vous pouvez en découvrir davantage directement en allant sur le site officiel de la banque en ligne en utilisant le lien ci-dessous.

