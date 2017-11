Jeu Epargne Monabanq : 1500€ offerts sur le Livret A et LDDS

Monabanq a toujours accompagné ses clients dans leur démarche de constitution d’épargne. La banque en ligne vient aujourd’hui avec une nouvelle offre originale qui permettra à trois nouveaux clients détenteurs d’un Livret A ou LDDS de bénéficier d’une prime de 500 euros. Ils seront tirés au sort chaque semaine.

Monabanq a toujours fait de l’épargne l’un de ses axes de communication, et ce n’est pas parce que les taux sont bas qu’une telle démarche n’est pas louable. En l’occurrence, elle met à la disposition de ses clients une équipe d’experts tout au long de la journée qui les accompagnent dans leurs problématiques sur l’épargne. Outre les nombreux outils de motivation à la constitution d’une telle sécurité financière, Monabanq communique également beaucoup via son portail &Vous by Monabanq sur les méthodes pour mettre de l’argent de côté.

500€ à gagner par tirage au sort chez Monabanq

Cette semaine, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel organise un nouveau challenge pour tous les clients qui ouvriraient un Livret A ou un Livret Développement Durable et Solidaire dans les trois semaines à venir.

Ces deux placements d’épargne sont réglementés et supervisés par l’Etat. Leur taux de rémunération est aujourd’hui de 0,75% net par an, ce qui constitue l’un des placements sans risque avec le meilleur rendement du moment.

Pour toute ouverture d’un Livret A ou d’un LDDS, le client Monabanq sera automatiquement éligible à l’un des trois tirages au sort qui se dérouleront le 21 novembre, le 28 novembre et le 5 décembre 2017. La personne tirée au sort recevra alors une prime de 500 euros qui sera directement placée sur l’un livret épargne réglementée.

Constituer de l’épargne chez Monabanq

Monabanq a toujours travaillé pour aider ses clients à créer de l’épargne. Il faut dire que les français sont les champions de l’épargne en France, et ils cherchent à sécuriser leur avenir avec des réserves d’argent. Parmi les programmes que la banque en ligne offre à ses clients, on peut citer par exemple le Livret Croissance Monabanq. Ce dernier récompense la fidélité des clients avec un taux qui est jusqu’à 0,40% supérieur au taux de son livret d’épargne traditionnel (dans la limite de 20.000 euros). On peut aussi citer la Carte qui Epargne, ou encore le Jeu du Grand Remboursement qui voit tous les trimestres plusieurs clients se faire rembourser jusqu’à 600 euros sur leurs dépenses.

Pour en savoir plus sur toutes les offres de la banque, vous pouvez consulter notre avis Monabanq, ou bien aller directement sur le site officiel de l’établissement. A noter qu’une prime de 120 euros est actuellement offerte pour l’ouverture d’un compte courant. Monabanq se positionne aujourd’hui comme la banque en ligne la plus généreuse de ce point de vue.

