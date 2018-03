7 français sur 10 ont acheté leur voiture avec une LOA

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas forcément plaire aux banques traditionnelles (ni au banques en ligne) : le crédit automobile est en perte de vitesse au détriment de la location avec option d’achat (LOA). Cette dernière est majoritairement financée par les banques des constructeurs automobiles, et représente aujourd’hui 73% des ventes.

La LOA se développe de manière exponentielle

Selon les chiffres communiqués par l’Association des Sociétés Financières, la LOA représente 73% des financements d’automobiles en 2017. Ce chiffre est en croissance exponentielle (+25,7% par rapport à l’année précédente) sur les dernières années. Pour rappel, la location avec option d’achat représentait encore que 43% des financements en 2013.

Le cabinet de conseil Athling affirme que les banques traditionnelles sont les grandes perdantes de cette évolution de financement : 25% de la production de crédit automobile à destination des particuliers, soit 3 milliards d’euros, pourrait être menacée. Ce sont les banques des constructeurs automobiles qui seraient les grands bénéficiaires puisqu’ils sont au coeur du développement des LOA.

Pour rappel, la LOA est un système de financement qui permet d’acheter une voiture neuve sans forcément avoir d’apport initial. L’acheteur va ainsi payer un loyer mensuel pour rembourser chaque mois une partie de son véhicule (ex : 279 euros par mois pour un Nissan Qashqai sans apport initial). L’avantage est qu’il n’a pas besoin de sortir de somme importante à un moment donné, et que le concessionnaire prend tout en charge en cas de souci mécanique. L’inconvénient est que le principe est le même que pour la location de voiture : kilométrage limité, franchise sur les rayures.

Globalement, si ce type de financement se développe de manière conséquente, c’est parce qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients. Le directeur général de Volvo France affirme même que d’ici à deux ans, la LOA représenterait la totalité des financements pour sa marque. Les banques traditionnelles et banques en ligne n’ont cependant pas tardé à répondre en réduisant encore les taux d’emprunt de leur crédit auto, ou du crédit à la consommation. On peut citer par exemple Hello bank!, la banque en ligne du groupe BNP Paribas, qui vient avec un TAEG fixe de 1,80% sur 12 à 24 mois pour des montants entre 5.000 et 75.000 euros. Vous pouvez découvrir tout le détail directement ici :

