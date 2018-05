70% des français ont entendu parler du financement participatif

Cela fait maintenant environ 10 ans que le financement participatif est arrivé en France, et environ 4 ans qu’un cadre réglementaire a été mis en place pour encadrer ce type d’activité. Si 70% des français ont déjà entendu parler de « crowdfunding » ou « crowdlending », seulement 16% d’entre eux ont déjà mis la main au portefeuille pour financer un tel projet.

11% des français savent précisément ce dont il s’agît

Une étude récente commandée par l’association Financement Participatif France, La Banque Postale et le Crédit Municipal de Paris montre que le financement participatif commence doucement à faire son nid dans l’Hexagone. Si 70% des français ont déjà entendu parler de financement participatif, 39% affirment qu’ils n’ont qu’une idée floue de ce dont il s’agit, et tout juste 11% savent précisément de quoi il s’agit. La plupart assimilent ce concept à un don plutôt qu’à un investissement qui vient soutenir une société.

Parmi les personnes sondées, ce sont 16% d’entre elles qui ont affirmé avoir déjà utilisé le crowdfunding pour financer un projet. Sur ces personnes, 82% d’entre elles ont décidé de l’allouer sous forme de don, 15% ont fait un prêt (crowdlending) et 12% ont investi au capital des entreprises (crowdequity). La moitié des donneur a versé un montant inférieur ou égal à 50 euros, en sachant que les investisseurs ont mis des tickets en moyenne de 2.800 euros. Le financement participatif n’inclut pas les récentes ICO (initial coin offering) qui ont vu le jour avec l’essor des crypto-monnaies.

Le financement participatif se démocratise

Si les banques ont jusqu’à présent gardé une certaine distance, certaines ont quand même fait un effort pour proposer le financement participatif à leurs clients comme un moyen pour diversifier leur épargne. C’est le cas de la banque en ligne Hello bank! qui a noué un partenariat spécifique avec Credit.fr pour soutenir le financement (par le prêt) aux entreprises. En l’occurrence, tous les clients Hello bank! peuvent visualiser leurs investissements depuis leur espace personnel, et ils bénéficient en plus d’une prime de 60 euros pour démarrer leurs investissements sur la plateforme de crowdlending.

Dans l’étude en question, on apprend également que 38% des sondés pensent participer dans les 12 prochains mois à un projet issu du financement participatif. Les français y voient un moyen de donner un sens à leur épargne, que ce soit via un don ou en soutenant le développement d’une entreprise par un prêt ou un apport en capital. L’un des grands avantages au financement participatif selon les personnes interrogées est qu’il est avant tout « transparent » (60% des sondés).