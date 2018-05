80€ de prime pour l’ouverture d’un livret épargne BforBank

Au mois de mai, la banque en ligne BforBank ne fait pas dans la demie mesure. Au delà de son opération BforBank Days qui voit les clients toucher jusqu’à 160 euros (pour l’ouverture d’un compte courant et d’un livret épargne), les clients qui souhaitent ouvrir un simple livret épargne toucheront eux 80 euros de prime de bienvenue. C’est la seule banque du marché à offrir un bonus pour un tel produit.

BforBank soutient les français dans leur démarche d’épargne

Chez BforBank, l’épargne joue un rôle crucial et la banque en ligne du Crédit Agricole n’hésite pas à soutenir les français dans leur démarche. Si ces derniers sont connus pour être des champions de l’épargne à travers l’Europe, les taux bas n’incitent actuellement pas vraiment à placer son argent sur des livrets.

Pour compenser cela, BforBank offre non seulement une prime de 80 euros pour l’ouverture d’un livret épargne (sous condition de réaliser un premier versement de 20.000 euros minimum), mais elle offre aussi un taux préférentiel à 2% brut pendant les 2 premiers mois. Ce taux s’applique sur un maximum de 75.000 euros placés. Au delà de ce montant, et après les 2 mois suivant l’ouverture, le taux retombe à 0,2% brut par an – ce qui positionne BforBank au milieu de la fourchette du marché.

BforBank Days : 15 jours pour ouvrir un compte

Que ce soit l’opération à 80 euros sur le livret d’épargne ou les BforBank Days, la durée de participation est très limitée : au delà du 15 mai 2018, ces offres ne seront plus valables, il faut donc se dépêcher d’en profiter avant de voir arriver l’été – qui est généralement très calme en matière d’offres parmi les banques en ligne.

Pour rappel, les BforBank Days permettent de toucher une prime de 160 euros qui se décompose en deux versements liés à l’ouverture d’un compte courant et d’un livret d’épargne (dans ce cas-là, seuls 100 euros seront nécessaire pour activer la prime d’épargne). La banque en ligne requiert cependant un revenu mensuel de minimum 1.600 euros afin d’offrir le service gratuitement à ses clients. Celui-ci inclut notamment une carte bancaire Visa Premier gratuite, ainsi qu’une pléiade de services bancaires très haut de gamme – que l’on ne retrouve pas forcément dans toutes les banques en ligne.

Pour en savoir plus, voici un accès au site BforBank :

Visiter le site