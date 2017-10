91% des clients Boursorama recommandent la banque

Boursorama Banque lance une nouvelle campagne en mettant en avant la satisfaction de leurs clients. Selon un sondage réalisé en mai par Opinionway, ce sont 91% des clients qui seraient susceptibles de recommander la banque en ligne à leur entourage. D’où son nouveau slogan : « la banque qu’on a envie de recommander ».

Une banque fortement recommandée

Une nouvelle vidéo qui passera à la télévision met en scène des gens dans la vie quotidienne, blasés par des services qui ne sont pas de qualité. Ces derniers ont du mal à les recommander, faute de conviction. Une voix off intervient alors pour expliquer « Il n’y a rien de pire que d’être moyen. Car personne ne recommande ce qui est moyen ». Boursorama Banque se félicite ainsi d’avoir 91% de sa clientèle qui serait prête à recommander son établissement bancaire à son entourage.

Dans son communiqué de presse, elle affirme également que 54% des personnes souhaitant ouvrir un compte bancaire font appel à leur entourage comme critère numéro un de choix. La confiance de l’entourage est donc critique dans un domaine comme la banque, et Boursorama Banque l’a bien compris. La banque en ligne n’hésite d’ailleurs pas à offrir de généreux bonus de parrainage Boursorama afin de séduire sa clientèle à faire passer le mot. Il est vrai qu’un parrainage met en lumière la satisfaction de la clientèle par rapport au service : personne ne recommanderait un service moyen, en particulier en matière de finance.

Boursorama Banque, la banque en ligne pour tous

Il faut dire que Boursorama Banque a développé avec le temps des arguments très solides pour convaincre sa clientèle. Depuis peu, elle offre un compte courant sans condition de revenu et avec une carte bancaire gratuite, au delà de son compte standard qui offre des services plus haut de gamme et qui est réservé aux personnes qui justifient d’un revenu supérieur à 1.000 euros par mois.

Si Boursorama est parvenue à séduire plus de 1.100.000 clients depuis sa création, c’est parce qu’elle offre une combinaison de services à un prix hautement compétitif, tout en ayant un service client de très grande qualité. Elle a été élue pour la neuvième année consécutive comme « banque la moins chère », avec des clients qui paient en moyenne 12,50 euros chaque année. Boursorama Banque souligne cependant que 61% de ses clients n’ont payé aucun frais bancaires en 2016. A noter que toute ouverture de compte courant implique une prime de 80 euros en guise de remerciement.

Pour retrouver tous les arguments, vous pouvez consulter notre avis Boursorama ici. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le service, il est possible directement d’aller sur le site internet de l’établissement bancaire. Vous y retrouverez notamment le communiqué officiel qui met en lumière cette étude et cette nouvelle campagne sur la recommandation des clients Boursorama Banque.

