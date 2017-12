Apple Pay n’est pas chez Boursorama Banque pour le moment

Fortuneo a annoncé récemment que ses clients pouvaient désormais utiliser Apple Pay dans leurs dépenses de la vie quotidienne. En revanche, ce moyen de paiement mobile n’est pas encore disponible chez Boursorama Banque. En revanche, sa maison-mère Société Générale a fait savoir qu’elle intégrerait la solution de paiement mobile dès l’année prochaine.

En France, peu d’établissements bancaires n’ont fait confiance à Apple Pay – et il semblerait que Société Générale l’ait annoncé à reculons plus qu’autre chose. Pour l’heure, seuls les banques qui cherchent un maximum de visibilité grâce à la marque Apple ont franchi le cap : c’est le cas de Carrefour Banque, de N26, Lydia et Fortuneo.

Si cela leur apporte évidemment de la visibilité d’un point de vue marketing, il n’est pas sûr que ce choix soit vraiment rentable pour eux. Apple Pay existe maintenant depuis 2014 et les banques y sont toujours réticentes du fait des commissions (trop élevées) qui sont prélevées à chaque transaction. Boursorama Banque comme ING Direct ou BforBank n’ont pour le moment pas cédé à cette technologie.

Apple Pay implique des commissions pour Boursorama

BforBank et Hello bank! ont sorti une application mobile pour Apple Watch, la montre connectée Apple. Pour autant, elles ne sont pas tentées par Apple Pay. Boursorama Banque fait également le dos rond à cette nouvelle façon de payer directement depuis le mobile, mais le fait que Société Générale soit sur le point de l’accepter pourrait bien la faire changer d’avis. Pour pouvoir payer sans contact directement depuis son mobile, en validant la transaction avec Touch ID (uniquement disponible sur les iPhone 6 et ultérieurs), il faudra y mettre le prix. Et aujourd’hui, les banques françaises ne sont pas séduites par l’idée.

Outre le fait que les commissions soient élevées pour les banques en ligne, il faut également souligner que le paiement sans contact se développe de manière beaucoup plus lente en France qu’ailleurs aux Etats-Unis ou en Angleterre. Si très peu de français paient avec leur carte bancaire « sans contact », il est peu probable qu’une masse importante de gens se mettent à utiliser leur téléphone mobile pour payer chez un marchand. Par conséquent, Boursorama ne perd pas grand chose à ne pas proposer Apple Pay à ses clients.

Si Boursorama Banque n’offre pas Apple Pay pour le moment, la banque en ligne propose en revanche une application mobile compatible sur iOS, pour tous les smartphones de la marque à la pomme. Pareil sur Android où l’application bénéficie de notes bien supérieures à la moyenne du marché. Pour en savoir plus sur son offre, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous. Sachez également que la banque propose actuellement (et pour une durée limitée) une prime de 80 euros pour toute ouverture de compte courant. Profitez-en, Boursorama n’est généralement pas aussi généreux !

