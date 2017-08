Application mobile Hello Bank! : est-elle à la hauteur ?

La banque en ligne de la BNP Paribas était à l’origine destinée à proposer une utilisation 100% mobile, comme une vraie néo-banque, à l’instar de N26 ou de la prochaine banque en ligne de Orange, Orange Bank. De fait, l’application mobile de Hello Bank! est parfaitement adaptée à une utilisation complexe sur laquelle vous pourrez réaliser de très nombreuses opérations. Hello Bank! a également été la première banque en ligne à proposer une application pour les montres connectées iOS et Android.

Des applications assez mal cotées

La première chose qui nous surprend quand on regarde les notes des applications mobiles Hello Bank! sur l’Apple Store et sur le Google Play est qu’elle ne sont vraiment pas très bonnes. En effet, alors que l’application mobile Hello Bank! est pourtant renommée, elle ne semble pas faire l’unanimité chez les utilisateurs qui lui offrent une faible moyenne de 2,5 sur iOS et 3 sur Android. Ces résultats peuvent être relativisés par le très faible nombre de notes qui constituent ces moyennes. En effet, sur les plus de 300.000 utilisateurs que compte Hello Bank! en France, seulement 223 ont noté l’application mobile sur l’Apple Store. De fait, il est assez dure de prendre ces données sérieusement du fait de l’échantillon de résultats qui est bien trop faible.

Nous avons testée l’application mobile Hello Bank à la fois sur un iPhone (iOS) et sur un Honor 8 (Android) et nous ne comprenons vraiment pas pourquoi les notes sont aussi faibles. En effet, tout a fonctionné parfaitement, l’application est simple à utiliser et vous pouvez vraiment y réaliser toutes les opérations que vous souhaitez. Passer un virement se fait en quelques clics à peine, vous pourrez entrer en contact avec votre conseiller, consulter vos transactions, votre solde, la bourse,… Bref, une application complète et très simple au niveau de la navigation.

Une application mobile compatible avec les smartwatches

Une nouvelle fois, Hello Bank! se montre à la pointe de la technologie en étant la première et la seule banque en ligne à être accessible sur les montres connectées d’Apple et Android. Dessus, vous pourrez avoir accès à certaines fonctions fortement appréciables comme la consultation de vos comptes, les transactions effectuées, les différentes notifications, ou encore prendre directement contact avec votre conseiller. Notez qu’il est également possible d’ouvrir directement l’application mobile sur votre portable depuis l’application de votre Apple Watch. Pour l’installer, rien de plus simple, il vous suffit d’avoir l’application sur votre smartphone, de le synchroniser avec votre montre, et le tour est joué.

