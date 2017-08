Assurance Vie Hello Bank! : quelles sont les offres ?

Hello Bank! est une banque en ligne très compétitive qui proposent des services et des produits très attractifs. On pense notamment au Livret Hello+ et son rendement de 1,2% sans aucune limite de plafond ou encore à son crédit immobilier très compétitif et parfaitement adaptable à votre situation. Afin de proposer une offre complète, Hello Bank! propose également une assurance vie qui demeure extrêmement floue contrairement à d’autres banques en ligne comme BforBank ou Fortuneo.

Deux placements disponibles

Chez Hello Bank!, deux contrats d’assurance-vie vous sont mis à disposition. Il s’agit du contrat multi-support BNP Paribas Multiplacement 2 et Multiplacement Avenir. Chacun correspond à des profils et des objectifs bien différents, notamment au niveau des risques que vous êtes prêts à prendre. Comme toujours, plus il y a de risque, plus le rendement espéré peut être important. A l’inverse, si vous n’êtes pas prêts à prendre le moindre risque, votre épargne sera investie sur des obligations d’Etat absolument pas risquées…et donc rémunérant très peu.

Comme pour toute assurance vie, vous avez le choix entre placer sur des fonds en unités de comptes ou des fonds en euros, les seconds étant très clairement moins risqué. En effet, les unités de compte correspondent aux actions et ne vous offrent donc aucune garantie en capital en cas de crash de la bourse. En revanche, l’avantage des fonds en euros est que vous aurez un rendement minimum garanti. Cela correspondra donc davantage aux personnes qui ne sont pas vraiment prêtes à prendre des risques mais qui veulent tout de même placer leur épargne.

Le Livret Hello+ : grande force de Hello Bank!

Comme nous le disions dans l’introduction de cet article, l’offre de Hello Bank! est vraiment complète et propose des produits de très grande qualité, notamment au niveau de l’épargne et des crédits. Si il y a bien un produit pour lequel nous avons craqué chez Hello Bank!, c’est bien son livret d’épargne. Et pour cause, il offre très nettement la meilleure rémunération du marché. Il fonctionne de la manière suivante :

Entre 0 et 9.999 euros, profitez d’un taux de 0,6%

Entre 10.000 et 49.999 euros, profitez d’un taux de 0,8%

Au dessus de 50.000 euros, le taux est alors de 1,2% brut par an.

Ce qui fait sa force, en plus d’avoir le meilleur taux du marché pour un livret non réglementé, c’est qu’il n’a absolument aucune limite de placement. En d’autres termes, vous pourrez y mettre autant d’épargne que vous voulez, que ce soit 10.000, 100.000 ou 10.000.000 d’euros. Ainsi, vous parviendrez vraiment à vous constituer une épargne très agréable sans prendre le moindre risque. Cela peut être une solution intéressante pour les personnes qui ne veulent pas passer par l’assurance vie chez Hello Bank!.

