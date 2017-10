Assurance Vie ING Direct : flexibilité, compétitivité et réactivité

Si ING Direct a connu un véritable succès au début des années 2000, c’est bien parce que ses produits d’épargne étaient très compétitifs. Au delà du Livret Epargne Orange, l’assurance-vie ING Direct a toujours été parmi les meilleures du marché. L’établissement bancaire s’est associé avec Generali Vie pour offrir des solutions gérées.

La gestion sous mandat de l’assurance-vie ING confiée à Generali et Rotschild

Sur le site officiel de la banque en ligne, une section dédiée à l’assurance-vie met clairement en avant le contenu de son offre. En l’occurrence, les clients ont le choix entre deux modes de gestion : la gestion sous mandat et la gestion libre. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les marchés financiers et ce type de produit, il est recommandé d’opter pour la gestion sous mandat de l’assurance-vie ING Direct. En l’occurrence, la banque va alors d’abord définir avec le client quel est son profil de risque. Il va alors le classer dans l’une des 4 catégories : prudent, équilibré, dynamique et offensif. C’est alors qu’intervient l’assureur qu’à choisi ING Direct pour son assurance-vie : Generali Vie.

Visiter le site

C’est cet assureur qui va gérer le mandat confié par le client pour son assurance-vie. Dans le cas d’ING Direct, Generali Vie sollicite les experts indépendants et externes de Rothschild HDF Investment Solutions, réputé pour être l’une des plus grandes références françaises en matière de multi-gestion. C’est donc Generali Vie qui va placer l’argent des clients ING Direct sur divers supports et fonds, selon son niveau de risque. Il va lui fournir régulièrement des rapports pour lui permettre de suivre l’évolution de son portefeuille.

Pour un mandat sous gestion, il faudra compter d’abord réaliser un premier versement de 300 euros minimum. C’est par exemple moins que chez Boursorama Banque où l’assurance-vie, conseillée par Edmond de Rotschild Asset Management, demande un minimum de 1.000 euros de versement à l’ouverture. ING Direct ne facture aucun frais pour les opérations de versement, retrait et arbitrage. Au niveau des frais de gestion, il faut compter 0,75% par an pour le fonds en euros à capital garanti Eurossima, et 0,95% par an pour les supports en unité de compte (dont 0,1% de frais de mandat).

La gestion libre de l’assurance-vie ING Direct

Pour ceux qui s’y connaissent mieux en gestion de fonds, ils ont la possibilité de conserver un maximum de flexibilité avec la gestion libre. Ce type d’assurance-vie fourni par ING Direct permet ainsi aux particuliers de choisir directement les fonds dans lesquels ils souhaitent investir. L’avantage est qu’ils bénéficient ainsi de frais moins élevés que pour une gestion sous mandat (uniquement pour les supports en unité de compte où les frais de gestion sont de 0,85% annuel, contre 0,95% pour la gestion), et qu’ils peuvent choisir exactement ce dans quoi ils investissent.

Dans le cadre de l’assurance-vie ING Direct, le client a le choix parmi deux fonds en euros (à capital garanti) et 19 supports en unité de compte (non garanti). Grâce à son association avec Generali Vie, ING Direct offre à ses clients l’accès aux prestigieux fonds en euros Netissima (diversifié en immobilier) et Eurossima. C’est également le cas pour l’assurance-vie Monabanq Vie Premium offerte par l’établissement du même nom. Le premier fonds a généré 2,65% de rendement net de frais de gestion en 2016, et 2,25% pour le second. Le grand avantage est qu’ils offrent du capital garanti à un taux qui est plus élevé que celui du Livret A, et des principaux livrets d’épargne.

Contrairement à des assurances-vie comme chez BforBank, le grand avantage de l’offre d’ING Direct est que les clients peuvent mettre tout l’argent sur des fonds en euros, à capital garanti. D’autres vendeurs d’assurance-vie imposent d’en verser un pourcentage minimum (25% par exemple) sur des supports en unité de compte, ce qui implique toujours une dimension de risque.

Parmi les supports à capital non garanti, les unités de compte, ING Direct offre un total de 19 supports différents. C’est certes moins que la moyenne du marché, mais cela permet néanmoins d’investir sur des fonds très variés. On notera que c’est l’une des rares banques à également proposer un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) pour exposer le client à l’immobilier. Pour faciliter la tâche du client, ING Direct met à sa disposition une liste qui met en lumière le risque de chacun des supports en unité de compte grâce à un système de couleurs, ainsi que la performance de tous ces fonds sur les dernières années.

Pour les clients qui ne se sentent pas à l’aise avec la gestion libre de l’assurance-vie ING Direct, il est toujours possible de passer sans aucun frais vers la gestion sous mandat. L’inverse est également vrai : les clients peuvent migrer de la gestion sous mandat à la gestion libre sans aucun frais. Au niveau des montants de versements, il faut compter 300 euros minimum pour un versement libre, et 50 euros par mois minimum pour des versements programmés.

Pourquoi choisir une assurance-vie ING Direct ?

Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, l’assurance-vie n’implique pas que le capital est bloqué : comme les livrets d’épargne, il est disponible à tout moment. En revanche, les avantages fiscaux qui sont liés à l’assurance-vie ne prennent effet qu’à partir d’une certaine durée. C’est au bout de 4 ans de détention que le taux d’imposition sur les rendements de l’assurance-vie sont réduits. C’est véritablement au bout de 8 ans que la fiscalité est la plus avantageuse.

Pour obtenir plus d’informations sur l’assurance-vie ING Direct, il est possible de directement contacter le support client de la banque en ligne. Il a gagné le trophée Excellence Client 2017 pour la qualité de son support. L’établissement offre son service d’assistance avec des experts sur de l’assurance-vie tout au long de la journée, y compris le samedi. Vous pouvez consulter notre avis ING Direct ici, ou bien vous rendre sur le site officiel pour tout découvrir sur ce qui est probablement la meilleure assurance-vie du marché.

Visiter le site