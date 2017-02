Assurances vie : les fonds en euros affichent des résultats en baisse

Nous nous y attendions, mais nous avons quand même été surpris. En effet, la baisse des rendements des fonds en euros d’assurance-vie a connu une baisse plus forte que prévu l’année dernière. Malheureusement, les perspectives pour les investisseurs souhaitant allier rendements intéressants et sécurité s’assombrissent. Malgré tout, il demeure certains placements très intéressants dans les banques en ligne.

Une moyenne comprise entre 1,6 et 1,8%

En 2016, les rendements moyens des assurances-vie étaient compris entre 1,6 et 1,8%. Cela est encore très nettement supérieur au rendement des Livrets Réglementés comme le Livret A ou le LDD (0,75%) mais cela reste très faible par rapport à 2015. En effet, l’année dernière, les assurances vie sur fonds en euros rapportaient en moyenne 2,25%. De surcroit, cette baisse est liée à deux événements : la baisse des revenus encaissés par les fonds en euros ainsi que le renforcement des réserver pour assurer la sécurité des assureurs.

Les compagnies d’assurance s’en tiennent ainsi aux exigences de la Banque de France et font preuve de bonne volonté aux yeux du Haut Conseil de stabilité financière. En effet, depuis la loi Sapin 2, cette dernière a le pouvoir de bloquer tout retrait en cas de crise financière importante. Notez qu’une fois les prélèvements sociaux de 15,5% retirés à ces rendements bruts, on obtient des rendements nets entre 1,35 et 1,52%.

Les rendements restent bien plus intéressants dans les banques en ligne

Si vous désirez profiter de rendements intéressants sur les assurances vie, vous pouvez toujours vous tourner vers les banques en ligne. En effet, alors que la moyenne du marché se situe aux alentours de 1,7%, les établissements dématérialisés offrent des rendements très nettement supérieurs. On peut notamment citer BforBank qui a généré 3,04% sur le Fonds Euro Allocation Long Terme 2 ou 2,17% sur le Fonds Euro Dolcea Vie. Notez qu’en plus de ces taux très attractifs, 150 euros sont offerts pour toute ouverture d’une assurance vie BforBank avant le 27 avril 2017. Vous retrouvez une offre semblable chez Fortuneo avec 100 euros offerts à l’ouverture de votre assurance vie.

Le pouvoir d’achat encore maintenu…pour le moment

Bien que les rendements des assurances vie ont baissé, les fonds en euros ont malgré tout gagné en pouvoir d’achat. En effet, l’inflation a été très fiable sur la période (+0,6%) et, par conséquent, les Français continuent à fructifier leur argent en le plaçant sur des assurances vie générant environ 1,5% de rendement. Au final, cela reste donc très supérieur au rendement des livrets classiques, des obligations ou encore des Sicav monétaires.

Jusqu’à maintenant, il n’y avait donc pas d’inquiétude pour le pouvoir d’achat. Cependant, les rendements devraient continuer à décroitre en 2017. Parallèlement, l’inflation devrait reprendre du poil de la bête. Au final, le cumul de ces deux évolutions devrait menacer le pouvoir d’achat des épargnants qui verraient les rendements nets se rapprocher très dangereusement du taux nul.

Si vous souhaitez avoir des rendements intéressants, vous pouvez toujours suivre les conseils des experts qui invitent les investisseurs à placer leur épargne sur des fonds en unités de compte. Ces derniers sont certes légèrement plus risqués, mais ils offrent des rendements très nettement supérieurs.

Pensez à diversifier vos placements

Comme toujours lorsqu’il s’agit d’investissement, il est important de diversifier vos placements afin de vous prémunir contre les risques spécifiques. Cela peut se faire par exemple en investissant sur des supports en unités de compte qui représenteront l’évolution d’un ensemble de valeurs. Selon votre niveau de risque souhaité et votre rendement espéré, vous aurez le choix entre différents fonds correspondant le mieux à votre profil.