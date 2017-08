Aucun revenu minimum chez Monabanq pour ouvrir un compte

La banque en ligne du Crédit Mutuel CIC aime ne pas faire les choses comme tout le monde. En l’occurence, Monabanq est la seule banque en ligne à n’exiger aucune condition de revenu minimum mensuel. Cela lui permet d’être parfaitement accessible à tous les Français, à condition qu’ils soient majeurs. Pour deux euros par mois seulement, vous pourrez profiter d’un compte courant et de tous les avantages qu’offre Monabanq.

Aucune condition de revenu chez Monabanq

Monabanq ne veut vraiment pas faire comme les autres. De fait, depuis le début, elle n’a jamais demander le moindre revenu minimum pour ouvrir un compte courant. Cependant, pour compenser cela, Monabanq exige 2 euros par mois pour les frais de gestion du compte et la carte bancaire Visa Classic. Cela ne fait que 24 euros par an ce qui demeure on ne peut plus correct, quand on sait que les clients paient en général 5 à 15 euros par mois dans une banque traditionnelle.

Le fait de n’avoir aucun revenu minimum permet à Monabanq de toucher l’intégralité de la population française, peu importe leur revenu. De fait, de très nombreux jeunes se tournent vers cette banque en ligne qui fait beaucoup d’efforts pour les séduire. On pense notamment à la carte qui épargne ou le jeu du grand remboursement, deux systèmes que vous ne retrouverez nulle part ailleurs que chez Monabanq. Le premier permet de profiter de 15% d’épargne supplémentaire sur l’arrondie sur chacune de vos dépenses et le second vous permet, chaque trimestre, de vous faire rembourser vos dépenses dans la limite de 600 euros si vous êtes tirés au sort. On ne parlera pas du livret épargne Croissance qui permet de toucher un rendement plus élevé selon votre ancienneté dans l’établissement.

120 euros offerts à l’ouverture !

En plus d’être accessible et très compétitive sur sa tarification, Monabanq offre également le meilleur bonus de bienvenue. En effet, alors que toutes les banques en ligne sont alignées sur 80 euros, Monabanq se distingue une nouvelle fois avec une offre de bienvenue pouvant aller jusqu’à 120 euros. Attention, vous ne le toucherez pas en une seule fois à l’ouverture de votre compte, mais sur 12 mois, avec un versement de 10 euros tous les mois. Pour toucher vos 10 euros de bonus chaque mois, vous devrez remplir deux conditions : effectuer au moins 10 opérations débitrices par mois et le montant minimum dépensé doit être de 300 euros.

Si vous le touchez en entier, cela vous couvrira tous vos frais de carte (24 euros par an) pendant plus de 5 ans…de quoi vous faire croire que vous êtes dans une banque en ligne gratuite, comme les 5 autres, sauf que ici, il n’y a aucune condition minimum de revenu !

1.000 euros par mois au minimum chez les concurrentes

Rappelons que dans les autres banques en ligne, il vous faudra attester au minimum de 1.000 euros de revenus mensuels minimums pour profiter des cartes bancaires gratuites. C’est le cas chez Hello Bank! et Boursorama Banque. Chez Fortuneo et ING Direct, la barre d’admissibilité monte à 1.200 euros. Enfin, BforBank se montre la plus exigeante avec un seuil d’admissibilité à 1.600 euros. Il est également intéressant de noter que, afin de s’ouvrir à une plus vaste clientèle, Boursorama Banque et ING Direct proposent également un compte bancaire sans condition de revenu. Vous devrez alors payer 1,50 euro par mois chez la première et 5 euros par mois chez la seconde (très nettement plus chère que Monabanq).

Maintenant que vous savez qu’il n’y a aucune condition de revenu minimum chez Monabanq et que la carte bancaire ne vous coûte que 2 euros par mois, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur son site officiel pour découvrir toute son offre dans les moindres détails. Pour en savoir plus, c’est par ici :

Visiter le site