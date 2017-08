Avis IQ Option : un site pour trader réputé comme fiable

La promotion des sites de trading n’est plus autorisée en France depuis le passage de la Loi Sapin II. Cette page fait la promotion d’une plateforme qui est certes autorisée à exercer en France (et régulée en Europe), mais sa publicité dans l’Hexagone n’est plus autorisée. Merci aux français de ne pas voir cela comme une incitation à s’y inscrire.

Parmi une multitude de brokers d’options binaires, notre avis est qu’IQ Option fait aujourd’hui figure de référence et a su prendre une place de leader mondial sur le marché au fil des années. Nous n’en parlerions pas si il n’était pas régulé en Europe et autorisé par l’ACPR Banque de France et l’AMF. L’offre qu’il propose est très compétitive et mérite véritablement le détour.

Visiter le site de trading

La licence européenne est gage de réelle garantie pour le client. En effet, cela signifie que le broker dissocie parfaitement son compte personnel de celui de ses souscripteurs et, par conséquent, n’a pas d’accès direct sur l’argent des clients. A tout moment, les utilisateurs peuvent alors retirer leur argent sans aucun problème. Le grand avantage de IQ Option à notre avis est qu’il propose un compte démo entièrement gratuit (seule plateforme binaire à le faire), et que le dépôt minimum est seulement de 10$ (contre 250$ minimum chez les concurrents). Deux atouts qui font de IQ Option un acteur fort sur le marché.

IQ Option se montre très généreux

Depuis son site internet, vous pouvez voir que IQ Option offre une navigation très simple sur une interface très soignée. Les développeurs ont souhaité développer tout de A à Z afin de garder un parfait contrôle. Ainsi, tout a été créé par eux, que ce soit l’interface web, les applications mobiles ou encore les vidéos de présentation. Ce n’est qu’un détail, mais cela fait tout de suite preuve de sérieux et l’offre proposée est largement à la hauteur.

A l’heure actuelle, la meilleure technologie des brokers en ligne est certainement chez IQ Option. Ce qui nous conforte dans notre avis, ce sont les traders expérimentés ayant testé la plateforme qui nous ont souligné ce point. Afin de se démarquer de la concurrence qui fait systématiquement appel à des sous-traitants pour leur plateforme de trading en marque blanche (c’est le cas de tous les concurrents), IQ Option a pris le temps et a mis les moyens pour faire sa propre plateforme, et c’est clairement un atout. Cela la démarque ainsi des technologies formalisées de toute la concurrence. Et cela prouve que IQ Option a aussi une grande équipe en interne capable d’assurer la fiabilité de la plateforme.

Testez IQ Option grâce à sa version démo

Bien trop souvent, voire presque tout le temps, les brokers d’option binaire ne proposent pas de version démo, et c’est vraiment dommage. Certains sites prétendent en avoir un, mais ce n’est en réalité qu’un compte de trading virtuel auquel vous ne pourrez accéder qu’après avoir effectué votre premier dépôt. Selon nous, cela n’a rien d’une version démo et c’est assez malhonnête dans la mesure où le broker peut bloquer votre apport et vous forcer à trader alors que vous ne voulez pas forcément.

Tout cela, ce n’est pas le cas chez IQ Option. En effet, la transparence est très importante ici et vous disposez d’un véritable compte démo ouvert à tous. Aucune condition n’y est alors rattachée. Vous pourrez donc découvrir la plateforme de très haute qualité et voir comment la bourse fonctionne sur un broker d’actions binaires. Attention tout de même car on entend souvent que ces brokers rapportent beaucoup de sous très vite. C’est faux. Il faut parfois un peu de temps et d’expérience avant de commencer à générer d’importants profits. Prenez votre temps pour bien découvrir le fonctionnement avant de tirer des conclusions trop hâtives.

Visiter le site de trading

10 euros minimum demandés par dépôt

Après plus de 5 ans d’expérience et de nombreux brokers testés, nous pouvons objectivement dire que IQ Option propose une offre remarquable. Face à une multitude de brokers ne proposant pas de version démo et exigeant des dépôts minimums de 200 euros, IQ Option se démarque véritablement. Ses conditions sont beaucoup moins exigeantes permettant à tout à chacun de s’essayer à la bourse.

L’objectif numéro 1 de IQ Option est d’être parfaitement transparent afin de permettre à tout le monde d’être un trader. Ainsi, seulement 10 euros de dépôt minimum est exigé et vous pouvez passer des ordres à partir de 1 euro. Pour vous donner une idée, la concurrence se situe autour de 200 euros pour les dépôts et 20 euros pour les prises de position. Pour le forex, la quasi totalité des plateformes vous demanderont 500 euros de dépôt minimum. Bref, IQ Option se veut véritablement accessible au plus grand nombre et ses conditions très accueillantes nous plaisent énormément.

S’attaquer au trading peut donc se faire avec seulement 10 euros. Si vous le pouvez, nous vous conseillons de créditer une centaine d’euros pour commencer, puis de passer à 1.000 – 1.500 euros afin d’espérer doubler ce montant tous les mois. Bien entendu, plus vous « misez », plus vous pouvez espérer gagner d’importants montants. On ne va pas vous mentir, en mettant 10 euros sur la plateforme, vous aurez du mal à générer un revenu de 1.000 euros par mois. A vrai dire, c’est même impossible.

Malgré tout, commencez toujours avec une petite somme d’argent afin de vous familiariser avec le broker et d’avoir entièrement confiance en IQ Option. Nous ne doutons pas une seule seconde, vous serez convaincus. Petit plus, vous disposez d’une formation disponible sur le site internet et vous pouvez compléter tout ça avec les nombreux renseignements que vous pourrez trouver sur internet. Vous trouverez de très nombreuses formations sur internet et de nombreux brokers prétendent donner la solution miracle. Bien entendu, c’est très souvent de belles paroles en l’air. La seule clef du succès réside dans la pratique et l’entraînement.

Souvent, les conseillers des brokers malhonnêtes n’ont qu’un seul but : vous faire déposer un maximum d’argent et espérer que vous le perdiez afin d’augmenter toujours plus leur bénéfice. Renseignez vous donc bien avant de vous inscrire chez un courtier, même si le conseiller avec qui vous avez pris contact semble convaincant. IQ Option ne passera pas sa journée à téléphoner à ses clients pour les forcer à trader. A l’instar des grandes plateformes de bourse traditionnelles, les conseillers sont très passifs et seront là pour vous conseiller, mais uniquement si vous faites appel à eux. Ils ne sont en effet pas intrusifs, et c’est ce qui est très agréable.

Bien entendu, il n’y a pas de réel intérêt de rester à la version démo indéfiniment, et il faudra (si vous êtes convaincus) faire le pas de la version avec argent réel à un moment. Cela vous donnera alors de vraies sensations que vous ne pouvez pas connaître quand l’argent avec lequel vous jouez n’est que fictif. Toujours dans le trading, le côté psychologique joue un rôle extrêmement important. Jouer sur un compte fictif de démo ne vous fera jamais vivre ce que vous pouvez connaître avec la vraie version.

Avis IQ Option : nous l’avons testé et validé

On ne peut pas le dire pour tous les brokers en ligne, mais IQ Option offre véritablement une option pour gagner de l’argent à condition de savoir un minimum ce qu’on fait avec son investissement. La concurrence est vraiment mise à mal avec IQ Option qui casse véritablement les marges des anciens brokers qui avaient pendant longtemps de très larges bénéfices. Cette baisse des marges se traduit par une augmentation des profits des clients qui ne souhaitent pas prendre trop de risque et qui ne sont pas en mesure de s’attaquer à la bourse avec des dizaines de milliers d’euros.

Afin de découvrir l’offre de IQ Option, nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre sur leur site officiel et tester, gratuitement et sans aucun engagement, leur version démo. Cela vous permettra de voir par vous même ce dont nous venons de parler et nous espérons que vous serez également convaincus. Une fois testé, n’hésitez pas à partager votre expérience et avis IQ Option avec nous via les commentaires ci dessous.

Visiter le site de trading