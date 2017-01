B Switch BforBank : comment changer de banque ?

Qu’est ce que B Switch de BforBank ? Pour ceux qui ne connaissent pas cet établissement, il s’agit de l’une des banques en ligne les plus populaires en France. Filiale du Crédit Agricole, elle sait parler à sa clientèle : face aux complexité d’un changement de banque, BforBank propose B Switch, un service de domiciliation bancaire. Il est évidemment gratuit.

Changer de banque n’est pas toujours une chose aisée, surtout lorsque l’on a de nombreux prélèvements automatiques en cours. Si d’ici à début 2017, cette opération devra obligatoirement être prise en charge par les établissements bancaires, il faut jusqu’à présent se débrouiller soi-même. Heureusement certaines banques ont pris de l’avance, et offrent déjà ce service. C’est notamment le cas de Boursorama avec EasyMove, ou encore BforBank avec B Switch.

Comme la banque l’affiche fièrement sur son blog, B Switch est le service de domiciliation bancaire de l’établissement. L’idée est de « simplifier la vie » de ses clients en récupérant toutes les informations nécessaires des derniers mois pour assurer une transition dans les virements et prélèvements en cours. BforBank se charge alors d’effectuer les changements administratifs pour réaliser toutes ces opérations sur les nouveaux comptes (avec de nouveaux RIB). Cela inclut notamment la prise de contact avec les nombreux créanciers (EDF, opérateur téléphonique…) qui sont de grands habitués des prélèvements automatiques.

B Switch de BforBank est un service de domiciliation gratuit

B Switch est un service qui est proposé par BforBank, dès l’inscription d’un nouveau client. La banque en ligne, qui a été élue à de nombreuses reprise « service client de l’année » sait comment parler à ses clients – et cette initiative en est encore un bel exemple. Une fois le formulaire rempli, le client pourra alors solliciter BforBank pour ce service de domiciliation gratuit. Cela lui permettra d’économiser vraiment plusieurs heures de travail administratif assez encombrant.

C’est ensuite directement depuis l’espace personnel que le client pourra suivre l’avancement des démarches, pour chacun des créanciers. Il devra également rentrer toutes les informations sur les prélèvements qu’il faudra transférer, afin qu’un conseiller de chez BforBank puisse s’occuper du transfert des informations. La banque est très transparente sur chacune des opérations, et elle s’engage à les réaliser dans un temps record.

Pour ceux qui seraient intéressés par ouvrir un compte dans l’établissement, sachez que la banque en ligne propose actuellement une prime de 130 euros pour toute ouverture de compte courant et livret épargne. Quand la concurrence se limite à 80 euros maximum pour une telle offre, il mérite d’être souligné que BforBank se détache loin devant. Pour en savoir plus, lisez notre avis BforBank ou allez directement sur leur site via ce lien :

BforBank

130 € offerts à l'ouverture 130 € offerts à l'ouverture BforBank est aujourd’hui LA banque en ligne à la mode. Outre ses offres de promotions imbattables, la banque du Crédit Agricole possède une offre de services à couper le souffle. Visiter le site