La banque 100% mobile N26 a conquis 500.000 clients

Le marché de la banque en ligne et de la banque mobile est véritablement en train d’exploser depuis quelques années. Acteur majoritaire de la banque mobile, également appelée, néobanque, N26 vient tout juste de passer le cap des 500.000 clients en Europe, résultat d’une offre de très grande qualité qui gagne à se faire connaître.

3 ans et déjà 500.000 clients

La banque en ligne N26 est une néo-banque allemande créée en janvier 2015. Un peu moins de 3 ans après sa sortie, elle compte déjà 500.000 clients satisfaits par son offre de très grande qualité qui vient directement concurrencer les banques en ligne. Il faut dire que les débuts de N26 ont été assez difficiles, notamment pour se faire connaître du grand public. A titre d’exemple, en janvier 2016, soit un an après son lancement, elle n’avait conquis que 100.000 clients. Depuis, avec un rythme incroyable de 1.500 nouveaux clients par jour, elle a dépassé les 500.000 clients en août 2017.

Une banque 100% mobile

Si N26 a tant de succès, c’est avant tout parce qu’elle propose une offre 100% mobile de très grande qualité et accessible à un prix défiant toute concurrence. Initialement, les marchés visés étaient l’Autriche et l’Allemagne, puis, victime de son succès, Number 26, (ancien nom de N26) a décidé de s’étendre dans de nombreux autres pays. Aujourd’hui, ce sont pas moins de 170 nationalités qui sont présentes dans le portefeuille client de N26. Le compte bancaire N26 a ainsi été utilisé dans 207 pays et échangé 143 devises différentes depuis sa création.

Sans grande surprise, c’est la tranche d’âge 25-34 ans qui constitue la principale source de clients pour N26. Et pour cause, la banque 100% mobile se veut innovante et tournée vers les nouvelles technologies dont raffolent les personnes de cette tranche d’âge.

Grâce à ses multiples partenariats, N26 parvient vraiment bien à répondre à la demande de ses clients. On peut notamment citer son très gros partenariat avec la plateforme de transfert d’argent à l’international, TransferWise, ou encore celui avec Raisin qu’elle a passé au début de cette année. Grâce à ce dernier, la plateforme d’épargne en ligne et les clients de N26 sont directement mis en relation afin de faire profiter des avantages dans les deux sens. Enfin, comme si tous ces partenariats n’étaient pas suffisants, on notera également le tout dernier, avec Auxmoney, nouvelle Fintech permettant de simplifier les prêts entre particuliers. Enfin, comme vous pouvez le voir dans notre avis Yomoni, cette dernière offre des placements intéressants.

Une application performante

Les banques en ligne sont de plus compétitives et l’arrivée de Orange Bank devrait encore les rendre plus accessibles. De fait, si N26 veut continuer à prospérer sur ce marché toujours plus concurrentiel, elle devra continuer à jouer sur son excellente application mobile, qui, très nettement, est encore plus complète que celles des banques en ligne comme Hello Bank!, ING Direct ou encore BforBank.

Grâce à un futur partenariat avec MasterCard, elle proposera très bientôt un service d’authentification 3-D Secure pour réaliser vos différents paiements depuis votre smartphone. Cela s’ajoute à de très nombreuses fonctions que vous ne retrouverez que dans cette banque 100% mobile.