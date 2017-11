Banque auto-entrepreneur : quelle est la meilleure du marché ?

Depuis le 1er janvier 2015, les auto-entrepreneurs ont l’obligation de séparer les dépenses professionnelles de leurs dépenses personnelles. Il est donc obligatoire de détenir un compte professionnel dans une banque pour une activité d’auto-entreprise. Plusieurs établissements bancaires offrent des solutions accessibles pour les petits budgets de l’auto-entrepreneur.

Quel compte en banque quand on est auto-entrepreneur ?

Quand on créé une auto-entreprise, ou AE, il n’est pas nécessaire d’avoir une solution bancaire très compliquée. L’objectif est d’avoir un outil fonctionnel qui puisse permettre de gérer les quelques virements et encaissements nécessaires, avec une carte bancaire, et surtout un prix raisonnable. Quand on sait que l’Etat prélève des impôts sur le chiffre d’affaires (et non sur le résultat net), il est donc important d’avoir un minimum de coûts. On trouve quelques banques qui ont un compte dédié aux auto-entrepreneurs, légèrement différent de celui pour les entreprises.

Dans un compte auto-entrepreneur d’une banque, on retrouve généralement un compte courant professionnel, un (ou plusieurs) moyens de paiement comme une carte bancaire (Visa Classic ou Visa Premier – si l’auto-entrepreneur a besoin d’assurances pour le voyage), un accès aux services en ligne (que ce soit sur ordinateur ou sur une application mobile) ainsi que des facilités de caisse.

Certaines banques offrent aussi une assurance de responsabilité civile professionnelle. A noter qu’un établissement comme Boursorama permet d’obtenir un livret d’épargne professionnel, qui donne la possibilité au détenteur de l’auto-entrepreneur de placer son argent à 0,3% brut annuel. C’est faible, certes, mais cela permet tout de même de créer un petit capital. Et lorsque les taux d’intérêt du marché augmenteront, les auto-entrepreneurs bénéficieront d’un taux qui sera meilleur.

En isolant les dépenses dans une banque, l’auto-entrepreneur peut ainsi non seulement faciliter sa comptabilité, mais il bénéficie également de service supplémentaires pour gérer son activité au quotidien.

Attention, le compte auto-entrepreneur dans une banque n’est jamais gratuit, mais le prix est déjà beaucoup plus raisonnable dans une banque en ligne que dans une banque traditionnelle. Aujourd’hui, le compte auto-entrepreneur dans la banque Boursorama est facturé 9 euros par mois. Chez Monabanq, il faut compter 7 euros par mois pour le même service.

Voir l'offre Monabanq

Quels justificatifs pour ouvrir un compte auto-entrepreneur ?

Pour ouvrir un compte en banque auto-entrepreneur, il faudra fournir un certain nombre de justificatifs. En l’occurrence, il faudra d’abord envoyer une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicilie de moins de 3 mois, ainsi que le RIB du compte bancaire personnel actuel. A cela, il faudra aussi fournir la signature ainsi que le nom et prénom sur un papier blanc à la banque. La banque demande aussi des informations sur l’entreprise, à savoir le numéro de SIREN, le formulaire de déclaration de début d’activité ou encore le dernier avis d’imposition (s’il y en a un).

Certes, la procédure peut paraître un peu longue, mais derrière elle permet de mieux gérer ses comptes. Dans les rares banques en ligne qui offrent le compte professionnels pour les auto-entrepreneurs, la gestion de son compte est encore plus facile : il est possible de réaliser des opérations à tous moments de la journée depuis son interface client, et les horaires des conseillers clientèles sont beaucoup plus larges que pour une banque traditionnelle.

A titre d’exemple, le compte auto-entrepreneur dans la banque Monabanq permet d’obtenir de l’assistance par téléphone tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 16h. Ces horaires sont bien plus flexibles que dans les banques traditionnelles où les auto-entrepreneurs peuvent prendre contact uniquement pendant les heures de bureau.

Si la plupart des banques en ligne limitent les auto-entrepreneurs en n’acceptant pas dépôts d’espèces, ce n’est encore une fois pas le cas chez Monabanq (en revanche, Boursorama Banque ne leur permet pas dans l’offre Pro, ce qui est gênant dans certains cas). En effet, la banque sur internet du Crédit Mutuel CIC met à disposition tous les guichets automatiques du CIC pour déposer ses espèces et ses chèques.

Encore une fois, il est donc possible de les déposer à n’importe quel moment du jour et de la nuit, ce qui donne beaucoup de flexibilité à un auto-entrepreneur qui n’a pas beaucoup de temps à consacrer à sa comptabilité. Chez Boursorama, il est cependant possible de déposer un chèque sur son compte en banque en l’envoyant par la Poste. A noter que Monabanq rajoute également des alertes par SMS afin d’être notifié des échéances fiscales pour l’auto-entrepreneur.

Voir l'offre Monabanq