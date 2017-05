Banque en ligne pour étudiant : quelle est la meilleure ?

Quand on est étudiant, le soucis financier est celui qui revient certainement le plus fréquemment. Face à des banques traditionnelles qui ne cessent d’augmenter leurs tarifs, les jeunes qui sont désormais responsables de leurs dépenses essayent de trouver des alternatives. Les banques en ligne leur offrent une très belle solution avec de très nombreux avantages qu’il est difficile de négliger.

Au final, depuis plusieurs mois voire années, de plus en plus de jeunes quittent la banque dans laquelle ils ont passé leurs 18 premières années afin de se tourner vers des solutions moins chères. Les banques en ligne leur ouvrent grand les portes avec des services financiers variés et un service client de très grande qualité. Le but principal de ce changement de domiciliation bancaire restant bien entendu de réduire les frais bancaires facturés par les établissements. Une banque en ligne pour étudiant sera celle qui répondra le mieux aux attentes de ces derniers.

Autre raison qui peut expliquer ce choix : la volonté de trouver le meilleur placement pour épargner pour leur avenir. Dernière raison mais pas des moindres, de nombreux jeunes cherchent une nouvelle banque afin de trouver le crédit étudiant le plus compétitif. Et pour tout cela, c’est bien la banque en ligne qui offre le meilleur compromis. En revanche, il faut bien analyser les offres des différents établissements en ligne afin de véritablement trouver celui qui vous conviendra le mieux, à vous, étudiants.

Pourquoi choisir une banque en ligne quand on est étudiant ?

Si il y a bien quelque chose qui compte quand on est étudiant, c’est les dépenses. Face à cela, les banques en ligne ont la solution. En proposant un compte bancaire et une carte de paiement entièrement gratuits, les établissements bancaires dématérialisés offrent une vraie solution aux étudiants souhaitant faire des économies pour ne pas finir dans le rouge à la fin du mois. Par conséquent, il semble assez légitime que de plus en plus d’entre eux soient intéressés par cette solution.

On ajoutera également qu’en plus de « perdre » moins d’argent, vous pourrez même en gagner grâce à votre banque. En effet, en fonction de l’établissement que vous choisirez, vous pourrez toucher un bonus allant de 80 euros (Boursorama Banque, ING Direct, Hello Bank…) à 120 euros (Monabanq). Bref, il n’en faut pas beaucoup plus pour séduire des jeunes dont le porte monnaie a rarement tendance à déborder.

A première vue, tous les étudiants devraient donc immédiatement fermer leur compte dans leur banque traditionnelle actuelle pour en ouvrir un nouveau dans une banque en ligne. En réalité, c’est un peu plus complexe que cela. En effet, les conditions d’ouverture ne jouent pas toujours en faveur de jeunes actifs sans revenu mensuel régulier. C’est assez étrange à dire, mais la gratuité n’est pas accessible à tous.

Afin de s’assurer que leurs clients ne soient pas juste là pour profiter, les banques en ligne ont mis en place certaines conditions pour ouvrir un compte courant. La barrière à laquelle de nombreux jeunes seront confrontés est avant tout la limite de revenu minimal mensuel. Elle est de 1.000 euros pour les moins exigeantes (Boursorama Banque, Hello bank!), de 1.200 euros pour la moyenne (ING Direct, Fortuneo) et de 1.600 euros pour la plus exigeante (BforBank). Cela permet d’assurer à la banque que ses clients seront en mesure de profiter au maximum de ses différents services, comme, notamment, les livrets d’épargne qui sont de très grande qualité dans les banques en ligne.

Quand ce n’est pas le revenu qui doit être rempli, c’est une quantité d’épargne minimale détenue dans l’établissement qui est demandée. En général, les montants exigés sont très compliqués à être atteints par de jeunes étudiants qui n’exercent pas encore une activité rémunérée. Malgré tout, n’ayez crainte, il existe de nombreuses solutions qui vous permettront tout de même d’ouvrir un compte dans une banque en ligne en étant étudiant.

Quelles sont les conditions d’ouverture d’un compte courant pour étudiant ?

Boursorama Banque

Comme nous l’avons vu plus haut, Boursorama Banque, la première banque en ligne française avec plus de 1 million de clients, exige un revenu mensuel net de 1.000 euros net par mois, ce qui est un peu élevé pour un étudiant. L’option numéro 2 consiste à disposer d’une épargne de 5.000 euros au sein de l’établissement, ou à la placer dès l’ouverture de votre compte. Une nouvelle fois, cela représente une somme importante qui n’est pas à la portée de tous.

Heureusement, en tant que leader, Boursorama se devait de proposer une solution accessible pour les étudiants. Cela n’a pas manqué puisque depuis 2016, ces derniers peuvent souscrire à l’offre Welcome de Boursorama. Concrètement, il s’agit d’un compte courant à 1,5 euros par mois (18 euros par an) ce qui reste très nettement inférieur à la moyenne des banques traditionnelles. Il vous offrira les mêmes avantages que le compte courant classique et vous donnera accès à l’ensemble des services et du support client Boursorama. Boursorama est vraiment une très bonne banque en ligne pour un étudiant.

ING Direct

L’ancien numéro 1 du marché, ING Direct propose une offre très semblable à celle de Boursorama Banque sur les deux premiers points. En effet, 1.200 euros nets par mois sont exigés ou alors vous devrez placer votre épargne au sein de l’établissement pour 5.000 euros minimum sur un compte ou sur un livret d’épargne.

Afin, une fois de plus de répondre à la demande d’une public jeune n’ayant pas tant de ressources financières, ING Direct propose également une solution. En effet, une offre à 5 euros par mois (70 euros par an) a été développée. Cela est très nettement supérieur à Boursorama Banque mais reste largement inférieur à ce que vous paierez dans une banque traditionnelle pour une Gold Mastercard. Au final, les étudiants peuvent malgré tout ouvrir un compte courant dans cette banque en ligne.

Fortuneo

Fortuneo propose une offre en tout point semblable à celle de ING Direct. Le seuil de revenu minimal ainsi que le dépôt de 5.000 euros sont identiques. Malheureusement pour les étudiants et les personnes qui ne sont pas en mesure d’attester de telles sommes, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa ne propose pas de solution « payante » pour ouvrir un compte courant. Il faudra donc attendre qu’ils mettent à jour leurs conditions ou que vous soyez en mesure de prouver un revenu mensuel régulier minimum de 1.200 euros nets pour devenir client.

Hello Bank!

La banque en ligne de la BNP Paribas propose également une offre peu adaptée aux étudiants. En effet, son seuil de revenu mensuel net minimum est de 1.000 euros et le montant d’épargne détenu est le même que chez tous les autres concurrents cités, soit 5.000 euros. Tout comme Fortuneo, Hello Bank! ne propose pas de compte courant payant… Il faudra donc attendre également pour cette banque en ligne si vous êtes étudiants.

BforBank

Sans grande surprise, BforBank, la banque en ligne du Crédit Agricole est la moins accessible pour les étudiants. En effet, pour y ouvrir un compte vous n’avez qu’une seule option : attester d’un salaire net mensuel minimum de 1.600 euros. Connue comme la banque des « élites », BforBank ne souhaite pas encore s’intéresser à une clientèle d’étudiants ce qui explique sa décision de ne pas faire d’efforts dans cet axe. Peut-être que d’ici quelques mois ou année, elle décidera de viser un public plus large pour faire face à la concurrence grandissante. Il faut dire qu’en échange de ces conditions très draconiennes, BforBank offre des services très hauts de gammes et de nombreux avantages sur les produits d’épargne et d’investissement.

Monabanq

Dernière mais pas des moindres dans notre liste, Monabanq offre une excellente solution pour les étudiants. Nous avons décidé de parler de la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC en dernier car elle propose un système un peu particulier et différent des ses 5 concurrentes. En effet, c’est la seule banque en ligne à n’exiger aucun revenu minimum, et ce, que vous soyez étudiants ou pas. Il n’existe que deux offres chez Monabanq pour ouvrir un compte courant. Une à 2 euros par mois (la plus prisée) et une autre à 6 euros par mois (offrant quelques avantages que certaines personnes pourraient apprécier). Au final, un étudiant pourra donc ouvrir un compte chez Monabanq et profiter de tous ses avantages pour 24 euros par an.

Notez que Monabanq est la banque en ligne la plus généreuse du marché sur son bonus de bienvenue. En effet, 120 euros sont offerts pour toute ouverture d’un compte courant. Afin de répondre à la demande des nombreux jeunes qu’elle accueille, Monabanq a l’avantage de faire partie des rares établissements à proposer le Livret Jeune spécial 12-25 ans.

Conclusion : quelle(s) banque(s) en ligne pour les étudiants ?

Au final, si vous êtes étudiants, trois banques en ligne peuvent vous correspondre. La moins chère sera Boursorama Banque à 18 euros par an. La seconde sera Monabanq à 24 euros par an et vous offre de très nombreux avantages. Il s’agît certainement de celle qui a le plus développé sa stratégie en faveur des jeunes et étudiants. Dernière banque en ligne à proposer un compte courant intéressant pour les étudiants sans revenu mensuel régulier, ING Direct vous reviendra à 70 euros par an avec sa Gold Mastercard.

Nous avons hâte de voir ce que le nouvel acteur du marché qui verra le jour en juillet 2017, Orange Bank, pourra proposer pour les jeunes. D’après les rumeurs qui circulent, la banque en ligne de Orange devrait casser les prix (qui sont pourtant déjà très bas). Le géant des télécoms compte déjà 29 millions de clients mobiles dont de très nombreux jeunes. Il est fort probable qu’Orange Bank essaye de conquérir une bonne partie d’entre eux en proposant une offre ultra compétitive pour cette catégorie de clients.