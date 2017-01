Banque en ligne ne rime pas avec absence physique

La très grande différence entre les banques en ligne et les banques physiques traditionnelles, outre le prix, réside dans l’absence d’agences physiques. Comme vous le savez, certaines choses doivent encore se faire obligatoirement au près d’une agence physique. On peut notamment citer le dépôt d’argent liquide, les retraits ou bien encore le dépôt de chèques. N’ayez crainte, être client dans une banque en ligne ne vous empêchera pas de faire cela, et nous allons vous expliquer comment faire.

Comment créditer un chèque sur votre compte en banque ?

Quand vous êtes client d’une banque physique traditionnelle, il vous suffit de vous rendre à votre agence pour effectuer le dépôt de votre chèque afin de créditer ce dernier sur votre compte. Vous allez voir qu’il existe deux solutions si vous êtes clients d’une banque en ligne :

Envoie de votre chèque par voie postale

Dans un premier temps, il est nécessaire de demander à votre banque en ligne de vous envoyer un bordereau de remise de chèque que vous n’aurez plus qu’à remplir. Vous devez en suite penser à inscrire votre numéro de compte et signer le dos de votre chèque avant de l’insérer dans le bordereau et, finalement, l’envoyer par la poste. Vous trouverez facilement l’adresse depuis les sites internet des différentes banques en ligne. En effet, même si elles n’ont pas d’agence physique, il y a malgré tout un siège pour gérer ce type de services.

Utiliser le réseau d’agences de la maison mère de ma banque en ligne

Presque toutes les banques en ligne sont en réalité des filiales des plus grosses banques du marché. On peut notamment citer Monabanq, filiale en ligne du Crédit Mutuel CIC, BforBank, filiale du Crédit Agricole ou encore Hello Bank! dont la maison mère n’est autre que la BNP Paribas. C’est le réseau d’agence de cette dernière que vous pourrez utiliser pour déposer votre chèque. Il est également possible d’effectuer votre dépôt dans l’un des 2.000 distributeurs automatiques BNP Paribas. Notez cependant que cette option n’est possible que pour les banques en ligne disposant d’une maison mère ayant des agences physiques et distributeurs automatiques répartis dans l’hexagone. Autrement dit, vous serez uniquement limités à la première option si vous êtes client ING Direct par exemple.

Comment créditer du liquide sur mon compte en banque ?

Le fonctionnement est totalement similaire pour les espèces que pour les chèques. En d’autres termes, il faut que votre banque en ligne dispose d’agences physiques de sa maison mère pour pouvoir effectuer de tels dépôts, et que le réseau soit agréé. Il vous suffit alors de vous rendre au guichet de la banque (Credit Mutuel, CIC, BNP Paribas,….) pour déposer votre argent. On peut citer notamment Monabanq qui propose de déposer des chèques et espèces dans tous les distributeurs automatiques du réseau CIC.

Comment retirer du liquide ?

En étant client dans une banque en ligne, vous disposez bien entendu d’une carte bancaire qui est gratuite (sauf chez Monabanq). En plus de cela, elles proposent des offres de bienvenue très généreuses pour toute ouverture d’un compte courant. Que ce soit une carte de crédit, carte de retrait ou une carte de paiement, vous pourrez réaliser des retraits d’argent dans n’importe quel distributeur automatique de billets.

Comment retirer d’importants montants en espèce ?

Bien que les cartes gratuites soient relativement haut de gamme dans les banques en ligne, elle sont, comme partout ailleurs, limitées par certains plafonds. Par conséquent, vous ne pourrez pas retirer des montants illimités même si vous les possédez sur votre compte bancaire. Si jamais vous avez d’importantes dépenses en perspective, vous devrez alors contacter votre conseiller bancaire pour lui demander d’augmenter provisoirement votre plafond. Le contact peut se faire par mail ou par téléphone et vous pourrez très rapidement réaliser la modification et effectuer le retrait.

Notez que les banques en ligne ont un service client exceptionnel qui est joignable sur des créneaux bien plus vastes que ceux proposés dans les banques physiques traditionnelles. En effet, Hello Bank! est joignable de 8h à 22h en semaine et même de 9h à 18h le samedi. ING Direct, le numéro 1 du marché propose des horaires assez similaires : 8h à 20h en semaine, et comme Hello Bank! pour le samedi. Globalement, toutes les banques en ligne proposent des horaires assez proches pour le service client. Bref, vous n’aurez aucun soucis à trouver un moment pour les joindre, même si vous avez de grosses journées de travail.

Dernier point que nous pouvons vous proposer : la livraison à domicile d’argent liquide. Certaines banques en ligne proposent ce service pour les très gros montants afin de vous éviter de vous rendre à un DAB. En revanche, ce service est payant dans toutes les banques le proposant.