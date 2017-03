Banques en ligne : ouvrez votre compte en un claquement de doigts

Cela fait peut-être des années que vous hésitez à quitter votre banque pour ouvrir un compte dans une banque en ligne. Il faut avouer qu’elles ont de nombreuses qualités qui, ces dernières années, ont poussé de nombreux clients à dire adieu à la banque traditionnelle. De plus, la hausse des tarifs bancaires de 13% depuis le 1er janvier 2017 n’a pas été répercutée dans les établissements dématérialisés. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la loi Macron, qui est entrée en vigueur le 6 février dernier, a rendu la mobilité bancaire plus simple.

Un processus rapide

Ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne ne vous prendra pas plus longtemps que le temps de préparation de votre café le matin. En effet, les démarches sont extrêmement simples et ne vous demanderont en moyenne pas plus de 5 petites minutes. Il vous suffit au préalable de savoir quel type de compte vous souhaitez ouvrir, puis de remplir quelques informations vous concernant (coordonnées, situation professionnelle, revenus, avoirs financiers,…).

Malgré tout, il faut que vous vous assuriez de remplir les conditions de la banque en ligne dans laquelle vous souhaitez ouvrir votre compte. En effet, un salaire minimum de 1.000 euros net par mois est demandé chez Boursorama Banque ou Hello bank!. Ce seuil est de 1.200 euros chez le numéro 1 du marché, ING Direct, et de 1.600 euros chez BforBank.

Si vous n’avez pas ces revenus, Monabanq propose un compte à 24 euros par an qui n’exige aucun revenu minimal. Il en va de même pour Boursorama Banque avec le compte Welcome Notez que seul ING Direct vous demande de domicilier au minimum 1.200 euros chez elle. Toutes les autres vous laissent placer vos revenus où bon vous semble. Dernier point qu’il est important d’avoir en tête avant toute ouverture d’un nouveau compte bancaire, vous devrez effectuer un versement minimal de 300 euros ou 150 euros (Monabanq) à l’ouverture.

Pour résumer, l’ouverture de compte c’est rapide et en 4 étapes :

Remplissez en quelques petites minutes le formulaire d’inscription

Validez votre dossier en envoyant les documents justificatifs

La banque vérifie que tout soit en ordre dans votre dossier

La banque confirme votre dossier et vous effectuez un versement

Quelles sont les pièces justificatives à joindre pour ouvrir un compte bancaire ?

Afin que l’étape numéro trois que nous venons de voir soir validée, il vous faudra envoyer tous les documents justificatifs que nous allons vous présenter :

Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité avec votre photo (passeport, carte d’identité, permis de conduire,…)

Un justificatif de domicile comme vos factures d’électricité, de gaz, de téléphone… Attention de bien vérifier qu’il y ait votre nom et adresse sur le document.

Dans certains cas, vous aurez également besoin d’envoyer les documents suivants :

Si vous logez chez un tiers, vous devrez envoyer une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile de la personne chez qui vous logez.

Si votre domicile change régulièrement, vous devrez envoyer une attestation de domiciliation.

Si vous résidez à l’extérieur de la France, il faudra envoyer une preuve de résidence ou bien un permis de séjour.

Une fois tous ces documents envoyés, ils seront vérifiés par votre banque qui validera (ou pas) votre compte par la suite. Si votre compte est validé, alors vous recevez toutes les informations dont vous avez besoin pour concrétiser votre ouverture de compte dans votre banque en ligne.

Comment réagir si mon compte n’est pas validé ?

Bien que l’article L312-1 du Code monétaire stipule que toute personne capable âgée de plus de 18 ans dont l’identité et le domicile a été vérifié a l’autorisation d’ouvrir un compte bancaire, certaines banques refusent parfois de valider l’étape numéro 3.

Malheureusement, même si vous êtes en ordre sur tous vos documents, l’établissement bancaire refuse parfois de vous ouvrir votre compte. Soucis législatif, les banques en ligne n’ont aucune obligation de justifier leur décision. Alors que faire ? Vous devrez vous engager dans une procédure de droit au compte en contactant la Banque de France. Ainsi vous parviendrez à forcer votre banque à accepter votre ouverture de compte. Afin que votre requête soit validée, vous devrez envoyer la liste de documents suivante à la Banque de France :

Un courrier d’introduction dans lequel vous indiquerez vos préférences géographiques

Un justificatif d’identité (permis, passeport, carte d’identité nationale)

Un justificatif de domicile

Une copie du courrier de votre banque disant qu’elle refuse votre ouverture de compte

Une déclaration sur l’honneur dans laquelle vous promettez de n’avoir aucun compte de dépôt dans l’hexagone.

Vous pourrez alors déposer votre dossier directement à la Banque de France ou bien envoyer votre courrier par voie postale (31 rue Croix des Petits Champs – 75049 PARIS cedex 01).

Quelle banque en ligne choisir ?

Toutes les banques en ligne se démarquent avant tout par le compétitivité prix par rapport aux banques traditionnelles. En effet, elles sont très nettement moins cher et vous pouvez espérer payer moins de 20 euros par an dans certaines d’entre elles. Grâce à la nouvelle loi sur la mobilité bancaire, toutes les banques en ligne proposent désormais un service gratuit de changement de domiciliation. C’est extrêmement pratique et cela prendre en charge tous les transferts de RIB à tous les organismes qui organisent des prélèvements ou versements réguliers sur votre compte bancaire. On peut notamment citer EasyMove de Boursorama Banque, le Switching Service de ING Direct ou encore Hello Start de Hello bank!. Ce service vise véritablement à vous aider à changer de banque et enlève un important obstacle qui pesait au préalable sur les clients des banques traditionnelles.

Plusieurs points sont à prendre en compte quand vous choisissez votre banque en ligne. Outre le prix qui, en général, est le même partout pour votre carte bancaire (soit 0 euro par an à vie), il faut également regarder le service client ainsi que les différents services proposés. On peut notamment citer les Livrets non réglementés, l’assurance vie, la possibilité de souscrire ou non à un crédit immobilier, l’offre bourse,…Bref, tant de points qui correspondront ou non à votre profil, mais une chose est sûre, vous trouverez forcément la banque en ligne qui vous convient. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures banques en ligne afin de découvrir toutes les offres des différents établissements.

Notez qu’afin d’attirer toujours plus de clients, toutes les banques en ligne proposent des offres de bienvenue très intéressantes. Vous pourrez par exemple bénéficier de 80 offerts chez Hello bank! pour l’ouverture d’un compte courant. Chez BforBank, 80 euros vous sont crédités pour l’ouverture d’un tel compte, mais vous toucherez en plus 50 euros si vous ouvrez également un livret épargne. Bref, peu importe votre choix, vous serez forcément bien accueillis dans votre nouvelle banque en ligne.