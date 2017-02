Banques en ligne : quelles sont les solutions d’épargne ?

Très appréciés par les français, les Livrets Réglementés drainent toujours autant d’épargne années après années. En effet, ils ont l’avantage d’être très peu risqués et de garantir un rendement, certes faible, mais régulier et prévisible. Afin d’offrir aux épargnants toujours plus de possibilités, les banques en ligne disposent de leurs propres livrets d’épargne non réglementés qui proposent des taux très attractifs.

Malgré les taux très faibles fixés par la BCE, les français n’ont jamais placé autant d’épargne sur leurs Livrets qu’en 2016. En effet, les placements classiques comme le Livret A ou l’assurance vie parviennent toujours autant à séduire. Ce comportement semble assez étonnant alors que nous nous attendions à voir les épargnants migrer vers des placements plus risqués et plus rémunérateurs. Cela montre bien à quel point les français sont averses au risque et préfèrent assurer leur revenu, aussi faible qu’il soit.

Les français toujours autant averses au risque

On en est à se demander jusqu’où la BCE peut descendre ses taux pour que les français commencent à s’orienter vers d’autres placements. En effet, c’est pas moins de 43 milliards d’euros qui ont été épargnés entre janvier et septembre sur ces livrets malgré des taux très proches de 0. Le Livret A attire toujours autant malgré son taux de 0,75%, mais sur le long terme, les épargnants risquent de se lasser d’un taux aussi faible. Ils s’orienteront donc certainement vers les livrets non réglementés des banques en ligne qui proposent de nombreux avantages.

Parmi eux, nous pouvons par exemple citer des taux intéressants ou des plafonds très nettement plus élevés que pour les Livrets traditionnels. On peut notamment citer le Livret Epargne Orange de ING Direct, le leader du marché, qui offre un taux de 3% brut sur les 2 premiers mois de placement (dans la limite de 100.000 euros de dépôt). Cela a pour but d’attirer des montants importants et drainer un maximum d’épargne. Hello Bank! propose également un Livret Epargne Hello très intéressant puisqu’il rémunère jusqu’à 1,2% selon votre ancienneté. Notez cependant qu’il s’agît de taux bruts et donc soumis aux prélèvements sociaux et aux impôts.

Malgré tout, l’épargne reste très importante en France en 2016, et 2017. Pour la première fois depuis 3 ans, la collecte des Livrets Réglementés a été positive sur l’année dernière. La politique menée par la banque centrale européenne avait pourtant un tout autre objectif : orienter les épargnants vers des placements plus risqués et plus rémunérateurs.

Les offres des banques en ligne plus intéressantes

Comme nous l’avons rapidement évoqué plus haut, les banques en ligne proposent une réelle alternative qui vaut le détour. En effet, de nombreux bonus de bienvenue ont pour but de vous faire découvrir les différents placements tels que les Livrets ou les Assurances Vies qui ont des taux très rémunérateurs avec un risque que très légèrement supérieur. Outre cela, vous bénéficierez de tous les avantages des banques en ligne, comme la gratuité de votre carte bancaire ou l’excellence du service client, pour n’en citer que deux. Face à l’augmentation annoncée des frais des banques traditionnelles pour 2017, vous avez donc tout intérêt à vous orienter vers les banques en ligne.

Pour accueillir leurs clients, ces établissements dématérialisés n’hésitent pas à se montrer très généreux. Très souvent, 80 euros sont offerts pour toute ouverture d’un compte courant. C’est le cas, par exemple, de Boursorama Banque, ING Direct, Hello Bank! et BforBank. Monabanq monte même jusqu’à 120 euros pour se distinguer une nouvelle fois. A cela vous pouvez également ajouter les bonus lors de l’ouverture d’un Livret Epargne. BforBank vous donnera par 50 euros dans une telle situation.

L’offre très généreuse BforBank

A l’instar du leader du marché, ING Direct, Bforbank propose également un taux de bienvenue de 3% brut par an lors des deux premiers mois, dans la limite de 75.000 euros pour toute ouverture d’un Livret Epargne. Comme nous venons de le dire, vous toucherez également un bonus de 50 euros qui est toujours agréable à recevoir. Seule condition pour toucher ce bonus : verser un minimum de 20.000 euros. Une fois cette période passée, le taux descendra malheureusement à 0,40% (tout comme ING Direct) ce qui est relativement faible, surtout quand vous savez qu’il y a encore impôts et prélèvements sociaux à payer derrière. En revanche, vous n’aurez aucun frais à payer pour la gestion de ce livret et il demeure très liquide.

Les banques en ligne offrent donc une réelle alternative aux placements traditionnels. Rémunérateurs et dotés de plafonds très élevés, les livrets non réglementés vous offriront un revenu sécurisé et prévisible.

Visiter BforBank