Quelles sont les banques les plus chères du marché ?

Les frais bancaires des banques physiques traditionnelles ont considérablement augmenté au premier janvier dernier. Cette année, vous paierez 13% de plus que l’an dernier et cela ne vous a certainement pas échappé. Alors que les tarifs des banques traditionnelles sont de plus en plus élevés, il serait peut-être temps de vous renseigner sur ce que proposent les banques en ligne.

L’année 2017 commence avec une hausse non négligeable des tarifs bancaires. Du moins, c’est ce qu’on peut constater dans les grilles de tarifs établies par les banques pour 2017. L’UFC-Que Choisir a rendu un rapport détaillant les différentes augmentations. La généralisation des frais de tenues de compte est certainement ce qui va le plus vous toucher puisqu’ils s’élèvent en moyenne à 20 euros par an, soit une hausse très nette de 13% depuis l’année dernière. Pour avoir un compte bancaire gratuit, vous devrez donc être client d’une banque en ligne comme Hello Bank! ou ING Direct, du Crédit coopératif ou bien de certaines caisses du Crédit Agricole.

Une hausse de 4,2% en 2 ans

Entre le premier janvier 2015 et le premier janvier 2016, les frais bancaires n’ont pas stagné…En effet, ils ont augmenté en moyenne de 1,5% du fait des banques qui effectuent leur actualisation en cours d’année. Si on regarde sur les deux dernières années, la hausse est de 4,2%. On constate notamment une hausse assez marquée (3%) pour les cartes de paiement internationales à débit immédiat ainsi qu’une hausse de 4,5% pour les retraits dans les DAB de banques extérieures au réseau. Notez que la seule baisse a eu lieu pour les cartes de paiement internationales qui enregistrent une baisse assez négligeable de 1,12%.

193,80 par mois dans une banque traditionnelle

Un français payera en moyenne 193,80 euros par mois dans une banque traditionnelle en 2017. D’après les données fournies par Le Parisien, 114 banques sur 158 étudiées coûteront plus cher cette année. Nous allons vous présenter le top 5 des banques les plus chères et les moins chères du marché.

Les banques les plus chères :

Banque Marze (387 euros/an) Banque Dupuy de Parseval (378 euros / an) BPE (316 euros/an) Banque Palatine (302 euros/an) Banque Populaire Aquitaine – Centre Atlantique (274 euros /an)

Les banques les moins chères :

Sans grande surprise, ce sont les banques en ligne qui sont les moins chères du marché, et de manière non négligeable. Boursorama Banque, banque la moins chère du marché depuis maintenant 9 ans est en effet 20 fois moins chère que Banque Marze, l’établissement bancaire le plus cher du marché. Avec un coût annuel de 19, 22 et 28 euros par an, les trois leaders de notre classement, Boursorama Banque, ING Direct et Fortuneo devraient récupérer de nombreux clients mécontents de cette hausse des tarifs dans leur établissement physique.

Notez que vous avez toujours la possibilité de refuser la hausse de vos tarifs bancaires. Pour se faire, envoyez une lettre recommandée à votre banque. Vous êtes en effet parfaitement en droit de refuser les hausses imposées par votre banque traditionnelle.