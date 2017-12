BforBank : 130 euros offerts jusqu’au 18 janvier 2018

Pendant la période de fêtes, BforBank se montre particulièrement généreuse puisque tous ses nouveaux clients pourront bénéficier d’une prime de 130 euros à l’ouverture d’un compte courant. Pour débloquer l’intégralité du bonus, il faudra également ouvrir un livret d’épargne dans l’établissement bancaire en ligne.

BforBank a toujours été l’une des plus généreuses banques avec ses clients. Il faut dire que tout le monde n’est pas accepté puisqu’il faut justifier d’un revenu mensuel de 1.600 euros au minimum pour bénéficier du passe-droit. En retour, le client accède à des services très haut de gamme, et des produits bancaires parmi les plus compétitifs du marché.

130 euros de bonus pour un compte courant et livret épargne

Entre le 21 décembre 2017 et le 18 janvier 2018, la banque en ligne a décidé d’offrir une prime allant jusqu’à 130 euros pour tous ses nouveaux clients. Celle-ci se décompose en deux parties : 80 euros pour l’ouverture d’un compte courant (qui vient associé à une carte bancaire gratuite de type Visa Premier), ainsi que 50 euros pour l’ouverture d’un livret d’épargne.

En ce qui concerne la prime du livret d’épargne chez BforBank, elle ne sera débloquée que si le client y dépose un minimum de 20.000 euros. On notera également qu’un taux promotionnel est appliqué pendant les 2 premiers mois suivant l’ouverture de ce dernier : 3% brut dans la limite de 75.000 euros de placé. Encore une fois, BforBank se distingue de la concurrence avec ce taux gonflé.

D’autres offres sur la bourse et l’assurance-vie

Au delà de l’offre de bienvenue qui concerne le compte courant et le livret d’épargne BforBank, l’établissement en ligne a également prévu des primes généreuses pour la souscription à son assurance-vie, ainsi qu’à son service de bourse. Toute ouverture d’un contrat BforBank Vie verra le client bénéficier d’une prime de 150 euros – et ce, jusqu’au 4 janvier 2018.

Concernant son offre pour trader en ligne, BforBank offre 100 euros pour l’ouverture d’un compte-titres, et 1.000 euros de frais de courtage remboursés. L’établissement prend également à sa charge jusqu’à 2.000 euros de frais de transfert si le client rapatrie ses titres depuis un établissement tiers.

Dans l’année à venir, BforBank ambitionne de rattraper son retard sur la concurrence. Le soutien solide de sa maison-mère, le Crédit Agricole, devrait lui permettre d’augmenter sensiblement le nombre de clients de la banque en ligne. Comme vous pouvez le voir dans notre avis BforBank ici, l’établissement a tout pour plaire – dès lors que l’on justifie 1.600 euros de revenus par mois. Vous pouvez en découvrir plus directement sur le site en utilisant le lien ci-dessous :

Visiter le site