BforBank : 150 euros offerts avec l’Assurance Vie

Depuis la mise en vigueur de la Loi Macron sur la mobilité bancaire le 6 février dernier, les banques en ligne ne cessent de multiplier les offres de bienvenue. Outre les traditionnels 80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant, on retrouve également des taux très compétitifs ou encore des bonus. Chez BforBank, l’ensemble des ces offres sont proposées, et nous verrons en particulier les 150 euros offerts pour l’ouverture d’un contrat BforBank Vie, l’assurance vie de BforBank.

Jusqu’au 27 avril 2017, profitez de 150 euros offerts

Les Assurances vie de BforBank sont particulièrement excellentes. En 2016, le Fonds Euro Allocation Long Terme 2 a généré un rendement de 3,04%. En ce qui concerne le Fonds Euro Dolcea Vie, le taux était de 2,17%. Cela reste très nettement supérieur au Livret A par exemple qui se contente d’offrir 0,75% net par an. Afin d’inciter les clients et futurs clients à découvrir ce placement extrêmement rémunérateur, BforBank propose actuellement une offre de bienvenue pour laquelle il est difficile de dire non.

En effet, 150 euros sont offerts pour l’ouverture d’un contrat BforBank Vie. Il faudra pour cela ouvrir votre compte avant le 27 avril 2017, y verser un minimum de 3.000 euros dont 25% investis en unités de compte non garantis en capital. Votre bonus de 150 euros offerts par BforBank sera alors versé sur votre Assurance Vie dans les 2 mois suivant son ouverture.

Comme d’autres Assurance Vie sur le marché de la banque en ligne, vous ne paierez aucun frais en ce qui concerne l’entrée, vos arbitrages ou versements. A partir de 5.000 euros investis, vous pourrez profiter de la gestion sous mandat. Cela consiste à confier vos investissements à des experts afin d’avoir les meilleurs rendements possibles.

BforBank ne s’arrête pas là

BforBank n’a pas été élue meilleur service client de la banque en ligne 3 années d’affilée (2014, 2015 et 2016) pour rien. En effet, le client est vraiment au coeur des préoccupations et cela se ressent vraiment au sein de l’établissement. La qualité du service est vraiment excellente et la banque n’hésite pas à proposer d’autres offres pour attirer de nouveaux clients. On peut notamment citer, bien entendu, les 80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant, mais ce n’est pas tout.

Pour l’ouverture d’un Livret Epargne BforBank, vous toucherez 50 euros. Notez que vous pourrez également profiter d’un taux de bienvenue à 3% pendant 2 mois dans la limite de 75.000 euros. Cela vous permettra de rapidement fructifier une belle somme d’argent.

BforBank compte bien sur ses clients premiums pour profiter au maximum de ses services d’exception. Ce n’est pas un hasard si elle est la banque en ligne exigeant le revenu mensuel net maximum. Ce dernier est en effet de 1.600 euros net par mois minimum pour pouvoir ouvrir un compte courant dans l’établissement. A titre de comparaison, Boursorama Banque exige 1.000 euros et Fortuneo 1.200 euros. Vous pouvez consulter notre avis BforBank ici, ou bien accéder directement à leur site officiel via ce lien :

Visiter BforBank