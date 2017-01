BforBank accueille un nouveau directeur pour son établissement

Il y a quelques jours, Bforbank a officialisé la venue de son nouveau directeur, Bruno Charles. Avec ce changement à la tête de la société viennent également des changements dans l’offre de la filiale en ligne du Crédit Agricole. En effet, BforBank va enfin lancer un crédit immobilier ainsi qu’un agrégateur de comptes. La banque en ligne spécialisée dans l’offre haut de gamme va donc répondre encore mieux aux demandes de ses clients, souvent déçus, entre autre, de ne pas avoir d’accès à un crédit immobilier.

Suite au départ de son ancien patron André Coisne pour Orange Bank, BforBank a fait appel à un employé du Crédit Agricole, Bruno Charles, travaillant pour la filiale experte en assurance personnelle. Cependant, il ne commencera son activité qu’à compter de mars 2017. C’est d’ailleurs à ce moment là que BforBank prévoit de lancer son tant attendu crédit immobilier et son agrégateur de comptes. Mars 2017 sera donc un véritable changement pour la filiale en ligne du Crédit Agricole.

Un nouveau directeur pour une nouvelle relance

Afin d’assurer un meilleur contrôle BforBank a fait appel à une personne du groupe pour reprendre la direction de la banque en ligne. A peine arrivé, il aura pour mission de mettre en place le crédit immobilier BforBank. Sa seconde mission sera de continuer et améliorer encore davantage la croissance de l’établissement. Ce dernier a connu une année 2016 très prometteuse avec 30.000 nouveaux clients. Le total actuel est ainsi passé à 165.000 clients. Cela reste cependant très loin derrière des géants de la banque en ligne comme ING Direct (plus de 1 million de clients) ou Boursorama Banque (980.000 clients).

Afin de combler l’absence laissée par André Coisne suite à son départ il y a 6 mois, Pascal Pflieger, le directeur commercial et de l’offre, a pris les reines de BforBank. Une fois que Bruno Charles sera à son poste, Mr Pflieger deviendra directeur général adjoint.

Deux nouvelles offres pour répondre toujours mieux aux clients

Seule banque en ligne à ne pas proposer le crédit immobilier, BforBank accusait un véritable niveau sur ce point. Fort heureusement, tous les clients pourront souscrire, à compter de mars 2017, un prêt immobilier chez BforBank. L’offre proposée devra être très compétitive face à des acteurs proposant des crédits immobiliers très compétitifs. En effet, ING Direct, Boursorama Banque et Hello Bank! ne cessent de se battre sur le marché pour avoir l’offre de crédit immobilier la plus intéressante. L’arrivée de Bforbank sur le marché du crédit immobilier devrait véritablement faire bouger les choses et offrir aux consommateurs et clients des taux toujours plus attractifs.

En plus de ce premier lancement, BforBank va également mettre en place un agrégateur de comptes. Ce dernier sera produit par Linxo, une start up française et une version premium sera accessible gratuitement pour tous les anciens clients. Concrètement, tous les clients pourront avoir une vue consolidée de tous leurs comptes. En plus de cela, ils pourront facilement optimiser leur budget. A l’heure actuelle, les banques en ligne proposant ce service sont encore très rare mais cela devrait se développer dans les mois à venir. A compter de janvier 2018, la directive européenne sur les services de paiement permettra aux agrégateurs de proposer la possibilité aux clients de consulter leurs comptes en long, en large et en travers.

L’assurance vie BforBank au dessus des concurrentes

Spirica a annoncé ses rendements pour l’année passée. BforBank offre un taux de 2,17% sur le fonds en euros sur l’année passée. Son autre fonds en euros rapporte un rendement très intéressant de quasiment 3%. Face au contexte de taux exceptionnellement bas, le fonds en euros Dolcea Vie a vu son taux passer de 2,66% à 2,17%. Malgré tout, cela reste parfaitement dans la moyenne des taux chez les autres assureurs. Les autres contrats proposés par Spirica, le gestionnaire auquel BforBank fait appel, sont également très intéressants. En effet, BforBank propose presque toujours des taux plus intéressants que la concurrence suite à la fusion entre Dolcea Vie et Spirica. Cette dernière a entraîné une baisse notable des frais de gestion. Le fonds Euro Allocation Long Terme a cependant connu une légère baisse en passant de 3,04% à 3% en janvier 2017.

Au final, la banque en ligne du Crédit Agricole devrait avoir un nouveau coup de boost suite à l’instauration de ces deux nouveaux services. A l’origine destinée à une clientèle premium lors de sa création en 2009, BforBank axait sa politique principalement sur ses produits d’épargne très compétitifs. Ce n’est qu’en 2015 qu’elle s’est mise à proposer un compte courant pour s’ouvrir à une plus large clientèle. Une chose est aujourd’hui sure : l’arrivée d’un nouveau directeur va emmener un vent de changement chez la banque en ligne BforBank, et nous avons hâte de voir comment il parviendra à donner encore davantage de compétitivité à l’établissement.

