BforBank : une baisse des prix à partir de juin 2017

Face à une hausse de la concurrence flagrante, BforBank a décidé de revoir ses tarifs à la baisse. Ces baisses seront effectives à compter du 18 juin 2017 et viseront des services que les clients utilisent très fréquemment. Cette baisse des prix intervient très peu de temps avant l’arrivée sur le marché de Orange Bank, la nouvelle banque en ligne du géant des télécoms, Orange, qui ouvrira ses portes le 6 juillet prochain. Quelles sont les baisses annoncées ? Découvrez les sans plus attendre.

Une baisse de prix sur de nombreux services

Quand on sait que Orange Bank proposera un compte en banque sans aucune condition de revenu, il y a de quoi s’inquiéter pour les acteurs actuels de la banque en ligne. Parmi eux, BforBank, la « banque des élites » a bien compris qu’il était nécessaire de réaliser certains ajustements. C’est pourquoi, à compter du 18 juin 2017, plusieurs services vont voir leur prix à la baisse. On peut notamment citer les frais pour tous vos paiements et retraits effectués en dehors de la zone Euro. Ces derniers connaîtront une très légère baisse pour passer de 2% à 1,95% qui est le taux le plus bas sur le marché. Cette baisse ne touchera certainement pas tous les clients de l’établissement, mais il satisfera assurément ceux qui voyagent beaucoup à l’international en dehors de l’Europe.

La baisse du taux en vigueur pour le découvert autorisé, quant à lui, devrait toucher un plus grand nombre de personnes. En passant de 8 à 7%, il s’aligne ainsi sur le numéro 1 du marché, Boursorama Banque, qui compte désormais plus d’un million de clients. On pourra également citer l’envoi du chéquier par voie postale qui devient désormais gratuit au lieu de 5€. Cette tarification est conditionnée par le fait de passer directement par le portail internet et non la ligne téléphonique pour laquelle chaque opération est facturée 3€. En ce qui concerne les virements à l’extérieur de la zone Euro, comptez désormais 25€ au lieu du forfait à 25€ + 0,1% du montant du virement qui est en vigueur, encore jusqu’au 18 juin 2017. Pour des virements portant sur des montants importants, la suppression du 0,1% ne sera vraiment pas négligeable.

Une stratégie qui se tourne vers le digital

Sur fond de cette baisse de prix, BforBank souhaite vraiment inciter ses clients à se servir des interfaces web et mobile que propose la banque en ligne. Afin de les pousser à réaliser les actions eux mêmes, 3€ seront facturés pour chaque opération passées par téléphone, quand cette dernière pouvait être faite directement depuis l’interface web ou mobile. On peut notamment citer les virements, la réédition du code d’accès à l’espace personnel, la modification des plafonds de votre carte, du découvert ou bien, comme nous l’avons dit plus haut, l’envoi de chéquier et bien d’autres encore. Tout est vraiment fait pour inciter le client à gérer son compte tout seul avec tous les services accessibles directement en ligne. Ainsi, BforBank compte certainement réduire son nombre d’employés pour le support téléphonique et diminuer ainsi ses coûts. Ce n’est que de cette manière que BforBank parviendra à s’aligner sur la tarification ultra concurrentielle de ses concurrents actuels et futurs (Orange Bank).

La personne en charge de la tarification chez BforBank a notamment déclaré « Nous avons encore un certain volume de clients qui appellent pour émettre des virements. Il s’agit de les encourager à utiliser leur espace client en ligne pour ces opérations du quotidien, de manière à libérer du temps pour le véritable conseil bancaire ». La banque en ligne du Crédit Agricole espère vraiment que les 3€ facturés pour les services passés par téléphone décourageront leurs clients de passer par ce support. Notons également que BforBank vient tout juste de lancer son crédit immobilier, afin une fois de plus, de faire face à la concurrence d’établissements comme ING Direct, Boursorama ou encore Fortuneo qui le proposent depuis un bon bout de temps.

