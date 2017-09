BforBank est la banque la moins chère selon Bankin’

Bankin’ est un agrégateur de comptes bancaires similaire à Linxo, qui vient tout juste de lever 20 millions d’euros dans une levée de fonds réalisée par le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel Arkéa. Bankin’ a cherché à évaluer la satisfaction des clients par rapport à leur banque, et les frais qu’ils ont payé en 2016. On notera la très belle deuxième place de BforBank qui coiffe sur le fil ses rivales ING Direct et Boursorama Banque.

Lancée en 2009, BforBank est la filiale en ligne du Crédit Agricole. Forte de cette expérience, l’établissement s’est rapidement imposé comme l’une des références sur le marché de la banque en ligne. Outre ses généreuses offres à l’ouverture d’un compte courant (80 euros), d’un livret épargne (40 euros), de la bourse (80 euros) ou de l’assurance-vie (100 euros), BforBank propose aussi l’un des meilleurs services clients du marché. L’étude Bankin’ relève une satisfaction client de 3.8/5 pour BforBank, en sachant qu’elle a parallèlement été élue « service client de l’année » en 2014, 2015 et 2016.

La banque la moins chère en 2016

Si les français ont payé en moyenne 229 euros de frais bancaires selon Bankin’, les clients de BforBank ont largement été épargné. Dans l’échantillon analysé par l’agrégateur de comptes bancaires, les clients de l’établissement ont payé en moyenne 5 euros par an. Il faut dire que BforBank offre une grille tarifaire très compétitive, et que ses services sont à la hauteur. Selon Bankin’, c’est tout simplement la banque la moins chère du marché en 2016.

Seule petite condition à vérifier pour obtenir un compte bancaire (quasiment) gratuit chez BforBank, il faut justifier d’un revenu mensuel de 1.600 euros. Si vous êtes dans cette situation, c’est le moment d’en profiter ! A noter que tous les clients se verront offrir une carte bancaire de type Visa Premier (la version Infinite est en supplément), ce qui est vraiment généreux quand on connait désormais le prix de l’établissement !

Visiter le site