BforBank Bourse : gérer son portefeuille depuis son portable

On ne cesse jamais de venter la qualité de l’offre bourse de BforBank. En effet, cette dernière vous permet de profiter de frais de courtage minis et parfaitement adaptés à votre profil. De plus, elle vous permet de bénéficier de bonus de bienvenue ainsi que jusqu’à 1.000 euros de frais de courtage remboursés pour toute première ouverture de compte ou transfert un compte titre, PEA-PME,… Afin de gérer facilement votre portefeuille, BforBank Bouse est l’application développée par la banque en ligne du Crédit Agricole.

Une gestion simplifiée de votre portefeuille

Avec BforBank Bourse, vous parviendrez vraiment à gérer parfaitement votre portefeuille de titre dans la banque en ligne du Crédit Agricole. Cette application mobile, sortie en mars 2017, est le résultat de la collaboration entre les équipes de Crédit Agricole Titres et celles de BforBank. Le but est d’offrir la meilleure expérience utilisateur pour les clients de la banque « des élites ». Et pour cause, rappelons que BforBank est la plus exigeante pour accepter des nouveaux clients avec un seuil d’entrée fixé à 1.600 euros net par mois au minimum. Pour l’offre bourse, en revanche, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir un compte courant, ce qui constitue un avantage considérable.

Grâce à l’application BforBank Bourse, vous pourrez garder le contrôle sur votre portefeuille à tout moment, depuis n’importe quel endroit, en quelques clics à peine sur votre smartphone. En l’occurence, l’application vous permet notamment d’accéder rapidement au contenu de votre portefeuille, de visualiser en un clic les différentes plus ou moins-values latentes, de personnaliser l’apparence de votre portefeuille, de passer ou d’annuler un ordre, de suivre les principaux indices européens et américains en temps réel, d’accéder à toutes les dernières actualités des différents secteurs ou encore de suivre l’évolution des cours de vos valeurs favorites en créant des listes personnelles de valeurs sur votre smartphone. Bref, une application complète qui vous simplifiera considérablement la vie pour gérer votre portefeuille, c’est BforBank Bourse.

Une offre de très grande qualité

Comme nous le disions dans l’introduction de cet article, l’offre bourse de BforBank, en plus d’offrir une application mobile de très grande qualité, vous permet de profiter de taux de courtage minis ainsi que de nombreux bonus à l’ouverture de votre compte, sans oublier bien évidemment la carte bancaire gratuite. En l’occurence, tous vos offre inférieurs à 1.000 euros ne vous coûteront qu’un montant fixe de 2,5 euros, ceux entre 1.000 et 3.000 euros vous coûteront 5 euros et au dessus ce sera 0,13% avec un montant minimum de 10 euros facturés.

Bref, pour profiter de plus de 2.000 OPCVM sans aucun droit d’entrée, d’excellents outils de suivi, d’un support client joignable 6 jours sur 7 par téléphone et de 80 euros offerts et 1.000 euros de frais de courtage remboursés, il ne vous reste plus qu’à ouvrir un compte titre chez BforBank. Avec tout cela, vous pourrez en plus découvrir l’excellente application mobile BforBank Bourse.

Visiter le site