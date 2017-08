BforBank impose une condition de revenu variable selon le profil

Au fil des années, les banques en ligne qui imposaient un revenu minimum pour ouvrir un compte ont revu leur programme pour s’ouvrir à davantage de monde. BforBank est la dernière qui oblige ses clients à justifier d’un certain montant tous les mois. Mais celui-ci varie entre 1.200 et 1.600 euros selon le profil du client.

L’offre par défaut exige 1.800 euros de revenus mensuels

BforBank se veut être une banque en ligne haut de gamme, et elle ne s’en cache pas. Par défaut, tous ses nouveaux clients doivent justifier d’un revenu mensuel de 1.600 euros minimum (ce qui est le montant le plus élevé demandé dans le marché) pour pouvoir ouvrir un compte. Si évidemment la qualité des services bancaires fournis est à la hauteur, cela limite largement l’audience que peut avoir cet établissement.

Pendant très longtemps, les Boursorama, ING Direct et autres Hello bank! imposaient obligatoirement une condition sur les revenus – à l’instar de BforBank. Depuis, elles ont légèrement revu leur copie en offrant diverses solutions (comme de l’épargne pour compenser un revenu régulier, ou un compte payant) pour donner accès à une plus grande partie de la population à leur offre. Si Boursorama Banque et ING Direct ont réussi à passer le million de clients, c’est bien pour une raison. BforBank surfe davantage sur l’exclusivité avec des clients qui peuvent notamment bénéficier de la carte Visa Infinite à un prix abordable (200 euros par an).

BforBank accepte des clients à 1.200 euros sous condition

En attendant, BforBank préfère rester sur son segment haut de gamme. Elle accepte néanmoins volontiers de nouveaux clients qui justifient un minimum de 1.200 euros par mois sous condition qu’ils soient client de BforBank depuis déjà 6 mois au minimum. S’ils ne peuvent pas être client du compte courant dans les 6 mois (pour ceux qui ne justifieraient pas les 1.800 euros), ils peuvent cependant être client de la banque via le livret d’épargne, l’assurance-vie ou encore les différents crédits proposés par l’établissement bancaire.

Si vous avez l’opportunité d’être client chez BforBank, vous ne serez pas déçu par la qualité des services, ni par le support client (élu à de nombreuses reprises « service client de l’année). Vous ne serez pas non plus déçu de voir les multiples primes que la banque offre à ses clients pour l’ouverture et la souscription à ses différents produits : 80 euros pour un compte courant, 40 euros pour un livret d’épargne, 150 euros pour l’assurance vie ou encore 80 euros pour un compte titre.

Pour en apprendre davantage, vous pouvez consulter notre avis BforBank, ou bien vous rendre directement sur le site officiel de la banque en ligne via le lien ci-dessous.

Visiter le site