BforBank : un crédit immobilier à l’image de l’établissement

BforBank est vraiment connue comme la banque en ligne premium, avec des conditions d’ouverture de compte assez exigeantes par rapport à ses concurrentes (elles se sont cependant largement allégées ces derniers temps). Dernière banque en ligne à avoir lancé son crédit immobilier, elle a su apprendre de ses concurrentes pour proposer une offre de très grande qualité, à l’image de son établissement.

L’offre de crédit immobilier BforBank en détails

Peu de temps après Fortuneo, banque en ligne du Crédit Mutuel Arkea, BforBank a décidé d’enfin lancer son prêt immobilier en ligne. Elle imite ainsi les deux leaders du marché, ING Direct et Boursorama Banque qui le proposent depuis un certain temps. Contrairement à ce qu’on pourrait croire avec BforBank, elle se place, pour une fois, en dessus de ses concurrentes sur son offre de prêt immobilier. En l’occurence, vous aurez un TAEG de 1,53% sur 15 ans pour un emprunt de 300.000 euros. En ce qui concerne les conditions rattachées à ce crédit immobilier, on est vraiment très proches de ce que l’on retrouve chez les autres banques en ligne.

En l’occurence, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir de compte bancaire au sein de l’établissement pour souscrire un prêt immobilier. De même, il n’est pas nécessaire d’avoir d’apport personnel ni de domiciliation bancaire. La seule exigence est tout de même que vous ayez suffisamment d’épargne disponible pour payer les frais de notaire et de garantie. En ce qui concerne l’offre à proprement parler, vous aurez le choix entre des prêts immobiliers classiques, des rachats de crédit ou encore de l’investissement locatif. Pour y souscrire, vous devrez être âgés de plus de 18 ans. Enfin, il faudra que votre projet porte sur un montant minimum de 80.000 euros et s’étalera sur une durée de 7 à 25 ans.

Une période bien favorable

A la fois, le marché de l’immobilier se porte bien en ce moment et la loi Sapin 2, qui pourrait entrer en vigueur d’ici quelques mois tombent à pic pour le crédit immobilier BforBank. En effet, cette loi pourrait enlever toute les contraintes qui pèsent entre la souscription d’un crédit immobilier et la domiciliation bancaire. BforBank compte bien profiter de ce contexte favorable pour asseoir son offre qui est entièrement en ligne. Seules les pièces justificatives doivent être envoyées par la poste. Harvest, le partenaire de la banque en ligne du Crédit Agricole, a apporté sa solution VIC (Vente et Instruction de Crédits).

Le directeur crédits chez BforBank, Pascal Piarry, a notamment déclaré « Harvest nous a convaincus par son expérience métier et projet et par la capacité de personnalisation de VIC pour prendre en charge toutes les spécificités de notre parcours client. L’architecture technique et l’interopérabilité de la solution ont également été des atouts majeurs, notamment pour intégrer notre solution de signature électronique et s’interfacer à notre outil de gestion back-office ».

Obtenir la documentation gratuite