BforBank Days : 160 euros de prime pour les nouveaux clients

Les BforBank Days, c’est une période que beaucoup attendent pour enfin ouvrir un compte dans la banque en ligne du groupe Crédit Agricole. L’établissement organise du vendredi 23 février au jeudi 29 mars 2018 une généreuse opération séduction qui verra les nouveaux clients toucher une prime de 160 euros à l’ouverture d’un compte courant et d’un livret d’épargne.

BforBank Days : bonus sur le compte courant et le livret

Avec une prime à 160 euros pour l’inscription, BforBank est de loin la banque en ligne la plus généreuse du marché. Les BforBank Days permettent aux nouveaux clients de toucher non seulement un bonus lors de l’ouverture d’un compte courant, mais également lors de l’ouverture d’un livret d’épargne. En l’occurrence, c’est 80 euros qui seront offerts pour le compte courant, et 80 euros supplémentaires pour le livret d’épargne.

Pour rappel, cette banque en ligne a le plus haut niveau d’exigence du marché quant au revenu minimum imposé pour accepter un nouveau client : il faudra justifier d’au moins 1.600 euros par mois pour obtenir le droit au compte courant (alors que le reste du marché demande entre 1.000 et 1.200 euros).

Meilleure offre du marché ?

Cette exigence permet à BforBank d’offrir ensuite une qualité de service que l’on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, à commencer par une carte Visa Premier offerte pour tous. A noter que pour décrocher le bonus sur le livret d’épargne dans le cadre des BforBank Days, il faudra déposer sur ce dernier un minimum de 100 euros. Pendant les 2 premiers mois, le client touchera alors un super rendement de 2% sur son livret, dans une limite de 75.000 euros. D’autres primes de 100 euros peuvent être récupérées pour l’ouverture d’une assurance-vie, d’un compte-titres ou d’OPCVM.

Pendant les BforBank Days, la prime de 160 euros qui est offerte est vraiment généreuse, et c’est évident que de nombreux clients seront séduits par ce bonus. Il faut cependant souligner que le bonus est loin d’être le seul argument de la banque en ligne pour convaincre sa clientèle. Alors qu’elle a été régulièrement élue « service client de l’année », BforBank offre les meilleurs produits d’épargne (assurance-vie et livret), d’excellents produits pour la bourse, et évidemment une carte bancaire Visa Premier gratuite. Aujourd’hui, on retrouve peu de banques capables de s’aligner sur une telle qualité de produits.

Pour profiter des BforBank Days, c’est ici :

Visiter le site