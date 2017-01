BforBank et Fnac s’associent pour offrir 210€

Entre le 5 janvier et le 25 janvier 2017, BforBank et la Fnac s’associent pour offrir une prime de 210€ à tous les clients qui souhaiteront ouvrir un compte sur la banque en ligne du Crédit Agricole. Le bonus de bienvenue se décompose de la manière suivante :

80€ offerts à l’ouverture d’un compte courant BforBank

50€ offerts à l’ouverture d’un Livret Epargne BforBank

80€ de bons d’achats à la Fnac

Comment obtenir cette prime BforBank et Fnac ?

Les 80 + 50 = 130€ sont disponibles chez BforBank pour tous les français qui souhaitent actuellement ouvrir un compte chez cette banque. La prime de 80€ est un petit complément qui fait évidemment plaisir, et qui sera validée grâce au code promo FNAC17 que les nouveaux clients BforBank devront entrer dans le champs promotionnel adapté lors de l’inscription. Ce code promo BforBank est vraiment intéressant et permet d’assurer un beau capital quand on se lance dans la banque en ligne.

Attention, il faut quand même savoir que les clients qui sont éligibles au compte BforBank doivent prouver au minimum 1.600€ de revenus nets par mois, ce qui est supérieur aux pré-requis des autres banques en ligne de notre comparatif (par exemple, Monabanq ne demande aucun revenu minimum mensuel…). Mais derrière, sachez que BforBank est particulièrement généreux sur tous les Livrets Epargne (il propose d’ailleurs un taux d’intérêt à 3% sur les deux premiers mois) et sur les produits de bourse. BforBank a aussi été élue « service client » de l’année 2014, 2015 et 2016 dans la catégorie « banque en ligne », ce qui assure la qualité de l’assistance. A noter que toute ouverture d’un compte chez BforBank vous donne automatiquement une carte Visa Premier !

Pour en savoir plus, allez visiter notre avis BforBank ici.

