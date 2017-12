BforBank : gérer la période de Noël en toute simplicité

Au delà de son interface web, la banque en ligne BforBank a mis au point une application mobile qui offre un maximum d’autonomie à ses clients. Alors même que la période des achats de Noël bat son plein, on appréciera que la solution mobile offerte par l’établissement bancaire facilite grandement la gestion des comptes en temps réel.

Un maximum d’autonomie pour le client

L’application mobile BforBank (iOS et Android) permet de voir en un coup d’oeil toutes les informations importantes sur son compte bancaire : l’écran d’accueil présente de manière efficace une vision globale de l’état des comptes bancaires et de l’épargne du client. Les sous-menus présents sur l’interface permettent d’accéder facilement aux différents services bancaires tels que les virements, la remise de chèque ou encore la gestion de la carte bancaire. En cas de vol ou de pertes, le client peut faire opposition à cette dernière en seulement quelques clics depuis l’application – et toujours aussi simplement. Une nouvelle carte bancaire sera automatiquement recommandée, sans action de la part du client.

En période de Noël, l’application mobile BforBank démontre toute son utilité : le client peut visualiser rapidement en temps réel le solde de son compte sans se connecter pour éviter un quelconque risque de découvert. Un système de catégorisation automatique des dépenses permet d’associer une opération à un achat, ce qui assure un meilleur suivi de la consommation. L’application mobile permet aussi directement de créer des alertes en cas de mouvement sur un compte bancaire.

BforBank apporte une réponse efficace à la période de Noël

Au delà de l’application mobile, BforBank propose également à tous ses clients une carte Visa Premier (ndlr : ils doivent justifier d’un revenu de 1.600 euros mensuel pour être éligibles à un compte courant). Cela permet non seulement d’obtenir des plafonds de paiement et de retraits plus élevés en cette période de Noël, mais cela permet aussi d’obtenir un certain nombre d’assurances au niveau des dépenses. Pour ceux qui auraient l’occasion de partir en vacances pendant les fêtes de fin d’année, la Visa Premier vient avec une série d’assurances sur les transports (modification, retard ou annulation de voyages; location de voiture) ainsi que sur les vacances au ski (accident, casse ou vol du matériel de ski loué).

En plus de ces nombreux avantages, BforBank est extrêmement généreuse en cette période de Noël puisque ce sont 200 euros de prime qui est offerte à tous les nouveaux clients. Elle se décompose en 120 euros de bonus en numéraire pour l’ouverture d’un compte courant associé à un livret d’épargne, et 80 euros sous forme de bon d’achat à la Fnac. Vous pouvez en apprendre davantage en allant directement sur le site de BforBank via le lien ci-dessous :

Visiter le site