BforBank lance officiellement son crédit immobilier

BforBank est aujourd’hui une banque en ligne qui propose une offre de très grande qualité qui est peut-être la meilleure du marché. Longtemps absent, le crédit immobilier BforBank est désormais accessible, pour le plus grand bonheur des clients et futurs clients.

Le crédit immobilier BforBank s’annonce très attractif

A l’heure actuelle, seules 4 banques en ligne proposent le crédit immobilier : Boursorama Banque, ING Direct, Fortuneo, et, désormais, BforBank. La banque en ligne du Crédit Agricole rejoint ainsi ses 3 acolytes en proposant un prêt immobilier qui, comme vous allez le voir, se positionne extrêmement bien sur le marché. En effet, pour son lancement, le taux a été fixé en dessous de la concurrence, évidemment…

A l’origine, le groupe Crédit Agricole envisageait un lancement en 2016 pour le crédit immobilier de sa banque en ligne, BforBank. L’établissement était, rappelons le, spécialiste de l’épargne en ligne avant de se diversifier, en 2015, en ouvrant son premier compte courant pour ses clients. Ce n’est finalement qu’en avril 2017 que le crédit immobilier a pu être lancé, certainement poussé par la pression de la concurrence grandissante.

Le crédit immobilier BforBank, c’est pour qui ?

Le crédit immobilier BforBank est ouvert à tous, que vous soyez clients ou non de l’établissement. Comme ce que propose la concurrence, la réponse de principe est immédiate, ce qui permet considérablement de se distinguer des établissements traditionnels où l’attente peut parfois être assez longue. En ce qui concerne l’offre à proprement parler, le crédit immobilier BforBank se décompose en prêts classiques, en rachats de crédits ou encore en investissements locatifs.

En ce qui concerne le TAEG, il se positionne légèrement en dessous de la concurrence avec un taux fixé à 1,53% pour un emprunt de 300.000 euros sur une période de 15 ans. Ce taux devrait cependant remonter d’ici quelques semaines ou mois, une fois le nouveau service bien installé. Afin de savoir combien vous coûtera votre crédit immobilier BforBank, la banque en ligne a mis en place un simulateur qui fonctionne très bien. En rentrant la mensualité que vous souhaitez rembourser chaque mois, la durée de votre prêt et vos revenus annuels nets, le simulateur vous calculera automatiquement la valeur totale du bien que vous pouvez financer et également le montant total que vous pouvez emprunter. Tout est vraiment très claire et simple d’utilisation.

Afin d’assurer votre prêt, Visiter le site