BforBank, une offre bancaire simple, claire et complète

Depuis sa création en 2009, BforBank propose à ses clients une gamme de produits d’épargne et de placements (livret, bourse et assurance-vie) pour répondre à tous les besoins. Très vite, la banque en ligne du groupe Crédit Agricole a étoffé son offre avec des solutions de banque au quotidien, de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

Des produits et services premium, des clients privilégiés

BforBank permet à toute personne, disposant de 1600 euros de revenus minimum nets mensuels, d’ouvrir un compte bancaire et d’avoir accès à une large gamme de produits et de services au quotidien. Les clients BforBank peuvent, en effet, profiter d’une application mobile leur permettant de gérer en toute autonomie leur budget et leur épargne. Par ailleurs, ils disposent d’une Carte Bancaire Visa Premier gratuite*, incluant les garanties d’assurance et d’assistance Visa Premier.

Les clients ayant six mois d’ancienneté chez BforBank peuvent aussi bénéficier de la Carte Bancaire Visa Infinite pour seulement 200 euros par an. En plus de mettre à disposition de ses clients une application mobile innovante et intuitive, BforBank a récemment lancé l’application Mes Banques, une solution de gestion des finances personnelles permettant l’agrégation de comptes bancaires et d’épargne détenus, non seulement chez BforBank, mais aussi au sein de plus de 120 établissements financiers externes.

Banque d’épargne depuis les premières heures, BforBank propose aussi une large gamme de produits d’épargne. En attirant des personnes à revenus importants, elle sait ô combien il est essentiel pour ses clients de disposer de solutions pour gérer et optimiser leur épargne. En l’occurrence, BforBank présente en matière d’assurance-vie parmi les meilleurs fonds euros du marché en 2017 : 3,00 % sur son Fonds Euro Allocation Long Terme2 et 2,15 % sur le Fonds Euro Dolcea Vie de taux de rendement nets de frais de gestion, hors prélèvement sociaux et fiscaux.

A noter que le livret d’épargne de BforBank est aussi l’un des meilleurs du marché avec un rendement de 2,00% pendant deux mois dans la limite de 75.000 euros de versement. Dans les solutions pour diversifier son épargne, BforBank propose via son offre de compte-titres, PEA ou PEA-PME, l’accès sans droits d’entrée à un large choix d’OPCVM gérés par des sociétés de gestion de renom tels que Fidelity, Edmond de Rothschild, Lazard… Et ceux, qui souhaitent intervenir directement sur les marchés, peuvent bénéficier de tarifs de courtage attractifs pour leurs transactions boursières. Une offre de bienvenue et la prise en charge des frais de transfert de leur compte-titres, PEA ou PEA-PME ainsi qu’une application dédiée à la gestion des opérations de bourse viendront définitivement convaincre les nouveaux arrivants.

Enfin, BforBank propose également une offre de crédits parmi les plus complètes des banques en ligne. Le crédit immobilier BforBank donne accès à des taux parmi les plus compétitifs du marché et les frais de dossier sont entièrement offerts. La demande de crédit s’effectue 100 % en ligne, de façon simple et rapide. Un espace est alors créé afin de suivre le montage et l’étude du dossier de financement jusqu’au déblocage des fonds. Le client peut également signer son contrat de crédit immobilier et adhérer à l’assurance emprunteur BforBank de manière électronique.

Trois types de crédit à la consommation sont également disponibles pour les clients BforBank : le prêt personnel pour financer un projet ou un besoin de trésorerie, le prêt travaux (hors travaux de construction ou de gros œuvre) ou le prêt auto pour acquérir tout type de véhicule. BforBank met à disposition plusieurs simulateurs en ligne et sans engagement afin de s’enquérir des taux proposés.

Des conseillers présents aux côtés des clients à chaque instant

Si les clients de BforBank peuvent gérer leur budget directement depuis leur Espace Client web ou mobile, ils peuvent également contacter le Service Client, basé en France, dès qu’ils en ont besoin. Celui-ci s’attèle à répondre à toutes leurs demandes sur des plages horaires élargies, de 8h à 21h en semaine et de 9h à 18h le samedi.

Afin de répondre de manière précise aux différentes sollicitations des clients, les conseillers BforBank sont spécialisés par domaine d’expertise (banque au quotidien, assurance-vie, bourse, crédits…). De plus, pour s’adapter au mieux aux usages de la clientèle, le Service Client est joignable, non seulement par téléphone, mais aussi par mail ou par chat en ligne.

Ainsi, bien que les conseillers BforBank ne soient pas physiquement présents, ils sont aux côtés des clients à chaque instant. Ce n’est pas pour rien si le Service Client BforBank a été récompensé à de nombreuses reprises pour la qualité de son service et de son accompagnement.

* Sous réserve de réaliser au moins 3 opérations de paiement par trimestre (à défaut 15 € / trimestre).