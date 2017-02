BforBank Vie a généré des rendements exemplaires en 2016

BforBank se distingue depuis plusieurs années pour ses bonnes performances en matière d’assurance vie. Ses deux contrats en euros que sont le fonds Euro Allocation Long Terme2 et le fonds Euro Dolcea Vie ont généré respectivement 3.04% et 2.17% de rendement, nets de frais de gestion. C’est toujours l’assureur Spirica qui gère ces fonds.

Il y a quelques mois, BforBank annonçait une discrète mise à jour de son fonds Allocation Long Terme classique, et changeait légèrement son nom en y rajoutant un « 2 ». La composition est restée la même, avec une sur-pondération des actifs immobiliers (80%) par rapport aux actions et OPCVM (7%), aux obligations (4%) et aux autres classes d’actifs (9%). Sur l’année 2016, le rendement net de frais de gestion s’est établi à 3.04% – une belle performance par rapport aux autres acteurs du marché. C’est également mieux que le fonds Euro Dolcea Vie qui a généré un rendement de 2.17% après frais de gestion. Celui-ci mise davantage sur les obligations pour protéger le capital des clients.

Autre nouveauté, le nouveau contrat BforBank Vie disponible depuis le mois de septembre impose à tous les nouveaux clients d’investir un minimum de 25% de leurs versements dans des unités de compte (UC). Si certes elles sont plus risquées, cela leur permet d’obtenir des rendements plus intéressants sur leur assurance vie. En effet, les obligations ont aujourd’hui des rendements relativement faibles, ce qui expliquera la baisse des rendements sur les fonds en euros classiques. En parallèle de cela, les clients de l’assurance vie BforBank bénéficient actuellement d’une prime de 150 euros en cas d’ouverture de contrat. Cette offre est assez exceptionnelle, par le passé la banque en ligne du Crédit Agricole se contentait d’offrir un maximum de 100 euros.

Gestion sous mandat à partir de 5000 euros

Pour étendre encore sa gamme et ses services, BforBank a décidé de faciliter l’accès la gestion sous mandat proposée par Spirica. Dès à présent, les clients pourront confier leur argent à partir de 5.000 euros auprès de Spirica qui répartira ce dernier selon le profil du client. Pour réduire un maximum le risque, ce même assureur prend des conseils auprès du leader mondial de la gestion d’actifs Amundi.

Pour en savoir plus sur l’assurance vie de la banque, vous pouvez consulter notre avis BforBank ou suivre ce lien pour accéder directement au site officiel de la banque :

