Bitcoin Cash : faut-il investir ou non ?

Le Bitcoin Cash est une des nombreuses crypto-monnaies présentes sur le marché crypto mais qui mérite toute l’attention des traders qui envisagent d’investir dans les crypto monnaies, le nouvel or du monde financier.

Qu’est-ce que c’est le Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash est une crypto-monnaie relativement nouvelle, lancée en août 2017, mais qui a fait déjà certaines épreuves. Le Bitcoin Cash a une des plus importantes capitalisations du marché, même si son lancement a été reçu avec beaucoup des doutes. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles les investisseurs ont choisi d’acheter Bitcoin Cash ?

Une des raisons est que Bitcoin Cash est l’enfant de Bitcoin. En fait le Bitcoin Cash a été créé comme une division de Bitcoin à la suite des débats intenses dans la communauté Bitcoin. Très simplement dit, la taille de 1 Mo de Bitcoin posait des problèmes pour la capacité de traitement des transactions. Une partie de l’équipe Bitcoin n’était pas d’accord avec la technologie SegWit qui devrait résoudre ces problèmes. Donc, ils ont pris la décision de faire une fourchette en augmentant la capacité de block à 8 Mo, le Bitcoin Cash.

Le Bitcoin Cash – point forts et points faibles

Comme avantages pour les utilisateurs, le Bitcoin propose des transactions instantanées, des frais infimes pour transaction (0.03 USD Bitcoin Cash face au 1 USD pour Bitcoin), 24 transactions par seconde, avec une capacité des millions. Il est important de noter que plus de 6 équipes participent au développement de Bitcoin Cash en concurrence l’une avec l’autre.

Certainement, les nouveaux blocs Bitcoin Cash n’étaient plus compatibles avec les blocs Bitcoin de base, mais le fait que la technologie utilisée était la même a convaincu beaucoup d’investisseurs. Après un début avec des hésitations le Bitcoin Cash a gagné sa position parmi les cryptos monnaies les plus prisées.

Un autre évènement qui a contribué à la bonne performance de Bitcoin Cash est l’introduction sur les plateformes d’échange des crypto-monnaies Coinbase et GDAX. La possibilité d’acheter et vendre Bitcoin Cash sur ces plateformes à renforcé la confiance dans l’investissement Bitcoin Cash.

Quel avenir pour Bitcoin Cash?

Le Bitcoin Cash à un fort potentiel spéculatif et l’évolution à long terme est impossible de prévoir, comme c’est le cas de toutes les cryptomonnaies. A long terme, l’évolution du cours Bitcoin Cash ne dépend pas seulement de l’offre et de la demande sur les plateformes d’échanges digitales, mais aussi elle dépend de fait si la population adopte cette crypto-monnaies en tant qu’un instrument d’épargne ou en tant que moyen de paiement au quotidien.

Dans ce sens, pour rendre le Bitcoin Cash plus attractive au grand public, l’équipe Bitcoin cash ont prévu une nouvelle mise à jour pour le 15 mai 2018 en augmentant la taille de bloc à 32 Mo et en intégrant des OP-codes pour l’introduction des smart contrats. Ces nouveaux développements devraient permettre à Bitcoin Cash de traiter un volume de transactions comparable avec le volume des opérations PayPal.

C’est un mouvement ambitieux et la performance du Bitcoin Cash après cette mise-a-jour va directement influencer l’avenir de cette crypto monnaie. Parmi les experts, certains disent que cette mise à jour montre la consolidation de Bitcoin Cash et le cours Bitcoin Cash a grimpé après l’annonce. Des autres considèrent que cette mise à jour est inutile, une solution désespérée pour convaincre plus des utilisateurs d’adopter le Bitcoin Cash

Investir ou non dans le Bitcoin Cash ?

Dans la lutte Bitcoin Cash vs Bitcoin, seulement le temps va montrer quelle est la crypto-monnaie la plus forte. Il est impossible de faire des prédictions précises sur l’évolution du cours Bitcoin Cash. Comme la plupart des crypto -monnaies le Bitcoin Cash est caractérisé par une forte volatilité. Pourtant, par comparaison avec d’autres crypto monnaies qui sont présentes sur le marché crypto depuis des années, Bitcoin Cash s’est imposé en gagnant une place respectable pour la diversification du porte-monnaie électronique des crypto-traders.