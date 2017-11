BNP Paribas : Hello bank! compte 320.000 clients au T3 / 2017

Le groupe BNP Paribas vient d’annoncer ses résultats trimestriels. A l’occasion du T3/2017, il est parvenu à dégager un résultat net de 2,04 milliards d’euros, soit une croissance de 8,3% par rapport à la même période de l’année passée. Si les résultats ont été légèrement pénalisés par les activités de marché, le groupe peut se féliciter du développement de sa banque de détail : la banque en ligne Hello bank! et le Compte-Nickel enregistrent une très belle croissance.

Les chiffres du groupe BNP Paribas sont conformes aux attentes des analystes, bien que certains éléments exceptionnels aient contribué aux bons résultats pour ce troisième trimestre 2017. Si Hello bank! et le Compte-Nickel représentent encore une partie marginale des revenus du géant bancaire français, ils n’ont pas été oubliés de la présentation des résultats qui s’est déroulée cet après-midi.

Hello bank! croit significativement en France et Italie

Si l’on ne connait pas précisément le nombre de clients chez Hello bank! au 30 septembre 2017, on sait simplement que la banque en ligne a enregistré une croissance de 18,4% de son nombre de clients français sur le troisième trimestre 2017 par rapport à la même période de l’année précédente. Au total, Hello bank! compte ainsi 320.000 clients français au 30 septembre 2017. Son second marché, l’Italie, enregistre également une croissance soutenue de 17,1% du nombre de clients.

Le Compte-Nickel enregistre une belle croissance

Autre élément de satisfaction au niveau de la banque de détail, le Compte-Nickel, qui a été racheté au courant du mois d’avril 2017. Ce compte sans banque, qui permet à tout le monde d’accéder à un RIB et une carte bancaire directement depuis chez un buraliste, enregistre plus de 80.000 ouvertures de compte sur la période s’étalant de juillet à septembre. Cela représente une croissance de 25% sur le trimestre versus le même trimestre de l’année passée. Au total, le Compte-Nickel compte plus de 700.000 clients à travers l’Hexagone.

Entre le réseau d’agences (7 millions de clients), sa banque privée (290.000 clients), Hello bank! et le Compte-Nickel, le groupe BNP Paribas offre un spectre de services bancaires très large qui saura séduire tous les profils français. C’est aujourd’hui l’un des groupes bancaires qui s’est le mieux diversifié, et qui se positionne parfaitement sur l’essor du digital dans la finance. Vous pouvez consulter notre avis Hello bank! à cet effet ici.

Vous pouvez retrouver le communiqué du T3/2017 ici.

Visiter le site