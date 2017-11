Bonus BforBank : tornade de bons plans avant Noël !

La banque en ligne du groupe Crédit Agricole vient annoncer Noël avant l’heure. En l’occurrence, BforBank offre un bonus pour quasiment tous ses produits bancaires qui seront souscrits entre le 10 novembre et le 20 décembre 2017. Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte bancaire, une assurance-vie ou un livret d’épargne, c’est le moment d’en profiter !

A seulement quelques semaines de Noël, BforBank vient avec de généreux cadeaux pour ses nouveaux clients. Il est possible d’obtenir un bonus pour quasiment tous les produits bancaires qu’elle propose actuellement. Le grand avantage est que l’établissement est aussi l’un des meilleurs du marché, les personnes intéressées auraient tort de ne pas en profiter maintenant. L’offre est limitée entre le 10 novembre et le 20 décembre, il faut donc en profiter au plus vite. Ci-dessous, un récapitulatif des bonus BforBank actuellement valides.

Compte Courant : 80 + 40 euros offerts

A l’heure actuelle, toute ouverture de compte courant chez BforBank peut débloquer un bonus allant jusqu’à 120 euros. Il est décomposé en deux parties : les 80 premiers euros seront offerts à toute personne qui ouvre un compte courant pour la première fois chez BforBank. Attention, pour être éligible à être client dans l’établissement, il faut justifier d’un revenu mensuel de minimum 1.600 euros. Cela permet par la suite d’obtenir aussi une carte bancaire Visa Premier gratuite ainsi qu’une série de services haut de gamme.

La deuxième prime accordée, soit 40 euros, est liée à l’ouverture concomitante d’un livret d’épargne. Il faut simplement placer un minimum de 100 euros sur ce livret d’épargne BforBank pour bénéficier de cette prime supplémentaire. A noter que le capital reste disponible à tout moment. En plus de cette prime, le client touchera pendant les 2 premiers mois un taux préférentiel de 3% brut sur son placement, dans une limite de 75.000 euros de placés.

Livret épargne : 40 euros offerts

Pour ceux qui détiendrait déjà un compte (ou pour ceux qui ne veulent pas ouvrir de compte courant chez BforBank), et qui ne pourraient donc pas bénéficier du combiné mentionné plus haut, il est possible de souscrire uniquement à un livret d’épargne. Dans ce cas-là, la prime peut également être de 40 euros. Elle sera en revanche conditionnée par un dépôt minimum de 20.000 euros, ce qui est tout de même assez conséquent. A noter que tous les clients bénéficieront du taux préférentiel de 3% brut pendant les 2 premiers mois suivants l’ouverture du livret d’épargne. A la suite de ça, le taux normal de 0,3% brut (dans la fourchette du marché) sera appliqué.

Si le montant qu’il faut déposer est certes conséquent, on peut apprécier que BforBank soit la seule banque en ligne à offrir une prime spécifique au livret d’épargne. Etant donné que les produits de taux ne rapportent quasiment plus rien aux banques, il ne faut pas penser que l’établissement fasse beaucoup de marge sur ces produits (d’où le fait qu’aucune autre banque n’offre de prime à l’ouverture sur leur livret d’épargne).

Assurance-vie : 150 euros offerts

Ces derniers mois, BforBank a été assez généreux sur l’assurance-vie. En revanche, la banque en ligne n’a certainement pas été aussi généreuse qu’actuellement puisqu’entre le 10 novembre et le 4 janvier 2018, elle offre à tous les clients qui souscriraient à un tel contrat une prime de 150 euros. Cela est conditionné par le fait qu’ils effectuent un premier versement d’un minimum de 3.000 euros dont 25% seront placés en UC (75% peuvent être placé sur du capital garanti). Les mois précédents, BforBank se contentait d’offrir 100 euros pour une telle ouverture, le bonus actuel est donc sensiblement plus généreux.

Bourse : 100 euros offerts + courtage remboursé

Si vous êtes un trader en ligne, l’offre BforBank devrait vous séduire. En l’occurrence, elle propose entre le 10 novembre 2017 et le 4 janvier 2018 une prime exceptionnelle pour l’ouverture d’un compte bourse. Les nouveaux clients recevront non seulement une prime de 100 euros pour l’ouverture d’un compte bourse, mais ils recevront également 1000 euros de frais de courtage remboursés (jusqu’au 28 février 2018). A noter que pour tout transfert de compte d’un autre établissement vers BforBank, la banque en ligne s’engage à assumer les frais de transfert dans une limite de 2.000 euros.

Autant d’arguments qui devraient vous faire craquer immédiatement.

