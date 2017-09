Bonus Monabanq : 170 euros jusqu’à la fin septembre 2017

En temps normal, Monabanq est déjà la banque en ligne qui propose le meilleur bonus de bienvenue. Et pour cause, vous pouvez profiter d’une prime allant jusqu’à 120 euros pour toute première ouverture d’un compte courant. Entre le 18 et le 26 septembre 2017, aux 120 euros traditionnels s’ajoutent 50 euros de bon d’achat en carte illicado. Au final, ouvrir un compte chez Monabanq peut donc vous rapporter jusqu’à 170 euros. Dépêchez vous, l’offre ne dure qu’une semaine !

Comment profiter des 170 euros de bonus Monabanq ?

La première chose à bien noter au sujet de cette offre promotionnelle est qu’elle est extrêmement courte. En effet, afin de pouvoir toucher jusqu’à 170 euros de prime de bienvenue chez Monabanq, votre demande d’ouverture de compte devra avoir lieu avant le 26 septembre 2017. Il ne vous reste plus que 1 semaine afin de profiter de ce bonus extrêmement généreux.

Le bonus se décompose de la manière suivante :

Pour toute ouverture de compte validée faisant suite à votre dépôt de 150 euros, vous toucherez, pendant 12 mois, 10 euros chaque mois afin d’aboutir aux 120 euros au total. Pour cela, vous devrez cependant respecter deux conditions très simples à remplir. La première est que vous devrez effectuer, chaque mois, au moins 10 dépenses. La seconde est que le montant total de vos dépenses sur le mois doit être au moins de 300 euros. Si, un mois, l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, vous ne pourrez pas toucher les 10 euros du mois rattaché.

A cette prime de 120 euros habituelle s’ajoute une carte cadeau Illicado de 50 euros que vous pourrez utiliser dans plus de 10.000 magasins. Parmi ceux qui pourraient potentiellement vous intéresser, nous pouvons notamment citer Amazon, Fnac, PriceMinister, Jules, Adidas, Minelli, Sport 2000, La Redoute et de très nombreux autres. Pour tous les découvrir, nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre sur le site Illicado où vous aurez la liste complète. Cette carte cadeau de 50 euros vous sera envoyée dans le mois suivant votre ouverture de compte. L’obtention n’est conditionné qu’au fait d’ouvrir votre compte avant le 26 septembre et qu’il soit validé par la suite.

Au final, ce sont ainsi jusqu’à 170 euros de prime qui vous sont offertes chez Monabanq, banque en ligne du Groupe Crédit Mutuel. A titre de comparaison, les autres banques en ligne du marché comme Hello bank!, ING Direct, Boursorama Banque ou Fortuneo ne se contentent que d’un bonus de 80 euros. Ici, c’est plus de 2 fois plus généreux…une raison de plus pour vous pousser à vous tourner vers cette très bonne banque en ligne. Rappelons qu’elle est également la seule à n’exiger aucune condition de revenu pour profiter de sa carte Visa Classic à 2 euros par mois, ou, très récemment, sa Visa Premier à 5 euros par mois qu’elle vient d’ajouter pour son compte courant.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site officiel Monabanq ou consultez notre avis complet.

Visiter le site