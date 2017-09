Bourse Fortuneo : 2.000 euros de frais de courtage remboursés

Fortuneo revient très fort en septembre. En effet, après avoir supprimé son bonus de bienvenue sur le compte courant en juillet et en août 2017, elle met les bouchées double pour la rentré. En plus du retour de la prime de bienvenue de 80 euros pour toute première ouverture d’un compte courant, Fortuneo vous offre jusqu’à 2.000 euros de frais de courtage remboursé pour toute première ouverture ou transfert de compte chez Fortuneo. Il serait dommage de passer à côté !

La meilleur offre bourse du marché est chez Fortuneo

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif des meilleures offres bourse des banques en ligne, Fortuneo se place en pôle position grâce à des formules on ne peut plus attractives pour les traders experts comme débutants. Que vous effectuiez 1 transaction ou 100 transactions par mois, vous trouverez forcément votre bonheur avec les 4 formules offertes par Fortuneo pour son offre bourse. Elle se positionne devant ses deux rivales Boursorama Banque et BforBank qui proposent également des solutions intéressantes pour l’offre bourse.

Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017, Fortuneo fait encore plus fort que se montrer compétitive sur ses frais de courtage. Et pour cause, pour toute première ouverture ou transfert d’un compte bourse, vous aurez jusqu’à 2.000 euros de frais de courtage remboursés. Ce montant se montre encore plus généreux que BforBank qui offre actuellement 1.000 euros de frais de courtage remboursés. Les autres banques en ligne que vous trouverez dans notre comparatif n’offrent malheureusement aucun remboursement de ce genre.

Une offre qui dépend de votre profil de Trader

Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ce bonus n’est pas sans condition et vous ne pourrez pas toucher 2.000 euros à tous les coups. Et pour cause, l’offre ne s’applique qu’à un maximum de 100 ordres, chacun inférieur ou égal à 10.000 euros. Il faudra ouvrir ou transférer votre compte-titres ordinaire, PEA, PEA-PLE avant le 31 octobre 2017 afin de pouvoir profiter de l’offre pendant cette même période. Notez bien que le montant du remboursement maximal dépendra du profil que vous avez choisi.

En l’occurence, vous pourrez avoir jusqu’à 2.000 euros de frais remboursés si vous prenez les profils Optimum et Zéro courtage. Avec le profil Trader Actif, vous pourrez vous faire rembourser jusqu’à 950 euros de frais de courtage. Enfin, avec le Trader 100 ordres, le remboursement maximal est de 650 euros sur un maximum de 100 ordres passés entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel de Fortuneo pour découvrir l’ensemble de l’offre de produits de la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa.

