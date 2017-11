Boursorama compte 1,2 million de clients fin septembre 2017

Quelques jours après BNP Paribas, c’est au tour de la Société Générale de publier ses résultats trimestriels. Dans sa présentation officielle, elle met en lumière quelques chiffres pour sa filiale en ligne Boursorama Banque : cette dernière dénombre 1,2 million de clients à la fin septembre, et sa croissance a été de 28% sur les 9 premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année passée.

Alors que BNP Paribas a enregistré 18,4% de croissance sur le 3e trimestre 2017 pour sa filiale en ligne Hello bank!, le groupe Société Générale annonce 28% de croissance sur les 9 premiers mois de l’année. Boursorama Banque se positionne encore un peu plus comme le leader de la banque en ligne, alors que son rival ING Direct stagne autour du million de clients.

Il faut cependant souligner qu’ING Direct a réalisé un grand nettoyage des comptes inactifs (devenus payants), pendant que Boursorama Banque continue de les maintenir. L’établissement ne dévoile pas quel pourcentage de sa clientèle est véritablement active.

Boursorama fait face à un environnement plus compétitif

Au delà de tout ça, il faut quand même reconnaître la belle performance de Boursorama Banque qui continue d’engranger les clients dans un environnement qui est devenu toujours plus concurrentiel. Avec des banques comme Hello bank!, BforBank et Monabanq qui ont sérieusement amélioré leur offre, il est devenu plus difficile pour Boursorama Banque de se distinguer.

Au début du mois de septembre, elle a d’ailleurs cherché à innover en rendant son compte Welcome gratuit, et toujours sans condition de revenu, pour anticiper l’arrivée d’Orange Bank – lancée au début du mois de novembre. Cette dernière s’avère finalement assez peu compétitive au niveau des tarifs comme vous pouvez le voir dans notre comparatif Boursorama versus Orange Bank. Il est donc très probable que Boursorama Banque maintienne dans l’année qui vient son prestigieux statut de « banque la moins chère » qu’elle détient depuis maintenant 9 années consécutives.

Cela n’empêche pas que l’établissement bancaire ait une sérieuse concurrence sur la qualité et la compétitivité de ses services. La plupart des banques en ligne sont gratuites (60% des clients Fortuneo n’ont pas payé un seul frais bancaire en 2016), il faut donc que Boursorama Banque maintienne son offre bancaire globale pour assurer son statut de leader. Vous pouvez consulter notre avis Boursorama ici pour en savoir davantage sur la filiale en ligne de la Société Générale.

