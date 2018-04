Boursorama adapte ses tarifs pour rester la moins chère

Boursorama Banque a été élue pour la dixième année consécutive « banque la moins chère » de France. Pour garder ce statut, il lui faut régulièrement adapter sa grille tarifaire pour résister à l’affront des nombreuses banques en ligne qui cherchent à lui ravir cette position. En avril 2018, Boursorama a ainsi baissé la commission sur les paiements par carte bancaire (et retrait) en devises étrangères de 1,95% à 1,94%.

Une place qui vaut chère

La place de numéro 1 dans la catégorie « banque la moins chère » se joue à pas grand chose. Alors que Fortuneo a annoncé baisser ses tarifs au 1er mai 2018, la banque en ligne Boursorama Banque a été dans l’obligation de répliquer en revoyant ses tarifs à la baisse pour s’assurer de la première place du podium. Ainsi, elle a baissé de 0,01% les commissions facturées sur les opérations en dehors de la zone euro.

Boursorama Banque se place ainsi au niveau de la banque Fortuneo sur ces opérations avec un taux à 1,94%. On appréciera évidemment la réactivité de Boursorama Banque qui parvient à maîtriser cette guerre des prix en adaptant ses tarifs du jour au lendemain : ces petites modifications tarifaires sont extrêmement importantes afin de permettre à Boursorama Banque de se distinguer notamment dans les comparateurs de banques. Evidemment, au delà de la politique tarifaire, il faut prendre en compte l’ensemble des services proposés par les différentes banques afin de déterminer celle qui conviendra le mieux. La banque du groupe Société Générale se félicite en parallèle d’avoir eu 59% de ses clients qui n’ont payé aucun frais bancaire en 2017. Fortuneo est légèrement derrière avec environ 53% des clients qui n’ont rien payé.

Si le changement de tarification en question n’est pas sensible pour le client, il l’est pour Boursorama Banque qui s’assure une visibilité exceptionnelle avec son trophée de « banque la moins chère ». Cet argument a évidemment beaucoup d’impact, et les derniers résultats de l’établissement bancaire sur internet le prouvent : en l’espace de 6 mois, Boursorama Banque est parvenu à séduire plus de 220.000 clients. Une performance exceptionnelle si on la compare aux autres banques en ligne. Le tout, au prix d’une politique tarifaire ultra-compétitive, et loin d’être rentable.

