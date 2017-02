Boursorama se lie avec Amazon pour offrir 60 euros de bonus

Boursorama Banque vient de devenir la première banque en ligne française. Elle dépasse ainsi ING Direct avec un peu plus de 1 million de clients conquis. En 3 ans, l’établissement a fait un bond exceptionnel de 500.000 à 1 million de clients, marquant ainsi la plus belle croissance du marché. Il faut dire que les nombreuses opérations commerciales effectuées et ses 9 années d’affilée en tant que banque en ligne la moins chère du marché expliquent en grande partie ce franc succès.

60 euros offerts en chèques-cadeaux Amazon

A l’instar de Monabanq, Boursorama Banque axe une importante partie de sa stratégie vers un public jeune. Afin de s’ouvrir à un public aussi large que possible, elle propose depuis plusieurs mois un compte Welcome qui ne nécessite aucun revenu minimal mensuel. Le prix de ce dernier est de 1,50 euros par mois (18 euros par an) et donne accès à l’ensemble des avantages dont vous pouvez profiter avec le compte bancaire normal Boursorama Banque. En comparaison, Monabanq facture ce compte 24 euros par an. Afin d’offrir également un bonus de bienvenue sur ce compte, Boursorama Banque offre un chèque-cadeau d’une valeur de 60 euros utilisable sur le site internet d’Amazon.

Comment en profiter ?

Pour profiter de ces 60 euros offerts en chèques-cadeaux Amazon avec Boursorama Banque, vous devrez cependant respecter certaines conditions. Tout d’abord, il ne faudra pas oublier de préciser le code promo AMZ60 lors de l’ouverture de votre compte Welcome Boursorama. Deuxième condition, vous devrez effectuer votre demande d’ouverture de compte avant le 31 mars 2017. Troisième point, vous devrez valider votre compte (envoyer tous les documents administratifs) dans les deux mois suivant votre demande d’ouverture de compte. Dernier point sur lequel il faut faire attention, Boursorama Banque se réserve le droit de débiter votre compte de la valeur de ce bonus si jamais vous le fermez dans les 12 mois suivant votre ouverture de compte.

Si vous remplissez toutes ces conditions (qui sont en réalité très naturelles), alors vous n’aurez plus qu’à vous rendre sur le site internet d’Amazon pour profiter de vos 60 euros de bons d’achat offerts.

80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant

Pour les personnes souhaitant payer 0 euro de frais pour votre compte bancaire, vous pouvez ouvrir un compte chez Boursorama Banque. Il faudra cependant être en mesure d’attester d’un revenu mensuel net minimum de 1.000 euros. Notez que ce seuil est le plus bas du marché. En comparaison, Fortuneo Banque exige 1.200 euros et 1.600 euros seront demandés chez BforBank. Pour toute nouvelle ouverture d’un compte courant Boursorama Banque, profitez de 80 euros offerts en cash. Avec un coût moyen annuel par client de 12,01 euros en 2016, Boursorama Banque est très nettement moins chère que les banques traditionnelles qui reviennent en moyenne à 193 euros par an.

