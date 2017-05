Boursorama Banque engrange toujours plus de clients en 2017

Comme vous avez certainement du le voir, Boursorama Banque est devenue, fin janvier 2017 la première banque en ligne française avec plus de 1 million de clients, passant ainsi devant son principal concurrent, ING Direct. Au cours du premier trimestre 2017, ce sont pas moins de 80.500 nouveaux clients qui ont rejoint les rangs de la banque en ligne de la Société Générale.

Un nouveau record historique pour Boursorama Banque

Ces trois premiers mois de l’année 2017 s’inscrivent dans les annales de l’histoire de Boursorama Banque. En effet, jamais l’établissement n’avait conquis autant de nouveaux clients en 3 mois à peine : 80.500. Cela est très certainement l’effet à l’effet loi Macron, qui, avec la partie sur la mobilité bancaire, a considérablement facilité le changement d’établissement bancaire.

Ce très beau résultat est plus de 30% supérieur à la conquête qu’avait affiché Boursora Banque en 2016 sur la même période. C’est notamment grâce à ce boost impressionnant que cette banque en ligne a passé la barre du million de clients fin janvier 2017 pour s’inscrire comme la première banque en ligne française, passant ainsi devant ING Direct, son concurrent direct depuis de très nombreuses années. Aujourd’hui, Boursorama Banque apparaît véritablement comme une référence et parvient toujours à conserver sa couronner de banque la moins chère, et ce, depuis 9 années consécutives.

Ces très beaux résultats n’ont pas laissé la direction indifférente. Cette dernière a notamment déclaré « Boursorama signe un nouveau record de conquête » dans son communiqué lors de l’annonce des résultats du premier trimestre 2017. Afin de vous donner une idée, Hello Bank!, qui vient de passer le cap des 300.000 clients (rappelons qu’elle est née en 2013, tandis que Boursorama Banque est née en 2000), a conquis, sur la même période, 18.000 clients nets.

L’effet loi Macron s’est fait ressentir

Si elle continue sur sa très belle lancée, la banque en ligne de la Société Générale pourrait tabler sur 320.000 nouveaux clients en 2017, soit 100.000 de plus qu’en 2016. Rappelons que son objectif, pour 2020, est d’atteindre la très belle barre de 2 millions de clients. Cependant, la croissance des trois premiers mois aura très certainement beaucoup de mal à tenir jusqu’à la fin de l’année.

En effet, le boost du premier trimestre est en très grande partie assimilable à la mise en application de la loi Macron sur la mobilité bancaire, le 6 février dernier. A titre indicatif, Boursorama Banque affichait 16.000 nouveaux clients seulement 2 semaines après la mise en application de cette loi. Il y a fort à parier que depuis, le rythme a très fortement décru.

De même, outre cette baisse d’influence de ce qu’on peut appeler « l’effet loi Macron », il faudra faire avec deux nouveaux acteurs sur le marché de la banque en ligne. En effet, Carrefour Banque vient de lancer son offre C Zam, et Orange Bank va ouvrir ses portes le 6 juillet prochain. Ces deux nouveaux acteurs risquent considérablement de voler des parts de marché à Boursorama Banque qui mise en très grande partie sur sa compétitivité prix. Face à deux nouveaux adversaires mettant en avant une tarification on ne peut plus compétitive, la concurrence et la bataille pour l’acquisition de nouveaux clients s’annonce des plus intenses.

Visiter Boursorama