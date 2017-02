Boursorama Banque, banque la moins chère depuis 9 ans !

Les années se suivent et se ressemblent pour Boursorama Banque : la banque en ligne de la Société Générale s’est vue décerner pour la neuvième année consécutive le titre de « banque la moins chère » du marché. Parmi ses clients, 61% d’entre eux n’ont payé aucun frais sur l’année passée.

En ce début 2017, nombreuses sont les banques traditionnelles ayant annoncé une hausse de leurs tarifs bancaires. Seules les banques en ligne semblent épargnées par cette tendance et Boursorama Banque se distingue encore un peu plus de ses concurrentes. En effet, le prestigieux classement publié par Le Monde place en tête la banque en ligne devant ses rivales ING Direct, BforBank ou encore Hello Bank.

Les nombreuses opérations spéciales avancées par l’établissement (Boursorama offre actuellement 80 euros en guise de cadeau de bienvenue) permettent aux clients d’avoir de réels avantages à ouvrir un compte. A titre de comparaison, il est estimé qu’un français déboursera en moyenne 193,80 euros sur l’année 2017 pour sa banque traditionnelle.

Boursorama Banque est la moins chère dans toutes les catégories

Si Boursorama Banque est élue de manière générale comme « banque la moins chère du marché », elle est particulièrement intéressante pour les quatre profils suivant : « actifs moins de 25 ans », « cadres », « cadres supérieurs » et « employés ».

Une annonce qui a rapidement été relayée par la banque à travers une campagne d’affichage dans la rue, et qui devrait permettre à Boursorama Banque de pleinement bénéficier de la Loi sur la Mobilité Bancaire (Loi Macron II). En effet, cette dernière oblige depuis le 6 février 2017 les banques à prendre en charge les frais et démarches de changement de banque pour le compte des clients. Ces derniers n’ont donc plus besoin de transférer eux-mêmes leurs dossiers d’un établissement à un autre, ce qui devrait faciliter la mobilité bancaire et anéantir les pressions des banques auprès de leurs clients pour ne pas changer d’établissement.

Evidemment les banques en ligne sont les grandes bénéficiaires de cette nouvelle Loi sur la Mobilité Bancaire, au même titre que les clients. Selon une étude publiée par OpinionWay à la fin de l’année 2016, ce seraient pas moins de la moitié des sondés qui auraient montré des réticences à changer de banque en raison de la complexité administrative.

Les banques en ligne ont toutes déjà mis en place un service d’accompagnement au changement de banque depuis plusieurs années. Chez Boursorama Banque, il s’agit du service gratuit baptisé EasyMove. Chez d’autres établissements on retrouve des programmes similaires à l’instar de Hello Start chez Hello Bank, ou encore le Switching Service ING Direct. Ces services permettent aux clients d’indiquer simplement les organismes à informer pour rediriger les virements / prélèvements automatiques (EDF…) en toute gratuité. C’est alors que l’équipe Boursorama Banque intervient pour informer tous les prestataires des changements de RIB.

Vous pouvez consulter le communiqué officiel ici.