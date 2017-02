Boursorama et Uber s’associent pour séduire les jeunes

Boursorama Banque vient de dépasser le million de clients. Elle devient ainsi la première banque en ligne du marché, passant devant son rival de toujours, ING Direct. Affichant une croissance exceptionnelle, Boursorama Banque ne compte pas en rester là et oriente déjà le cap vers les 2 millions de clients. Pour ce faire, de nombreuses opérations promotionnelles vont voir le jour dans les semaines à venir. La première en date : le partenariat entre Boursorama et Uber.

Boursorama s’associe à Uber pour cibler les jeunes

Afin de remplir ses objectifs très ambitieux (mais réalistes) de 2 millions de clients d’ici 2020, Boursorama Banque compte bien miser sur une clientèle jeune. Les étudiants et jeunes actifs sont particulièrement friands des différentes offres promotionnelles que propose Boursorama Banque. A compter de mars 2017, les nouveaux clients Boursorama Banque pourront bénéficier, pendant 6 mois, d’une incroyable réduction de 20% avec Uber. A titre de comparaison, la banque en ligne de BNP Paribas – Hello Bank – avait déjà organisé une opération de plus petite ampleur en offrant quelques codes promotionnels pour l’application du VTC.

Ce nouveau partenariat touchera principalement les jeunes, très consommateurs de l’application Uber, mais également les personnes plus âgées. A l’heure actuelle, peu d’informations sont disponibles concernant le fonctionnement de ce partenariat entre Boursorama et Uber. Nous en saurons plus dans les semaines à venir et vous transmettrons toutes les informations techniques.

La PDG de Boursorama Banque, Marie Cheval, a également annoncé qu’une offre « mobile first » sera également développée pour les mineurs. A l’heure actuelle, aucune information n’a fuité à ce sujet. Seules informations transmises par la PDG, cela concernera les lycéens et ce sera lancé au courant de l’année 2017.

60 euros offerts avec Amazon pour le compte Welcome

Dans la rubrique « offre promotionnelle existante », on peut noter les 60 euros offerts en chèques-cadeaux utilisables sur Amazon.fr pour l’ouverture d’un compte Boursorama Welcome. Ce dernier coûte 18 euros par an et permet à toutes les personnes (surtout celles ne disposant pas d’un revenu mensuel minimum), de disposer de tous les avantages du compte bancaire Boursorama. Ce dernier est gratuit uniquement pour les clients pouvant justifier d’un revenu mensuel minimum de 1.000 euros nets.

80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant

Dernier point, mais pas le moindre, 80 euros sont également offerts en cash pour toute ouverture d’un compte courant classique chez Boursorama Banque, qui nécessite le revenu minimum mensuel mentionné plus haut. Toutes ces offres promotionnelles expliquent les 9 médailles d’or remportées sur les 9 dernières années par Boursorama Banque dans la catégorie « banque la moins chère du marché ».

Entre le partenariat Boursorama Banque avec Uber, l’offre de bienvenue avec Amazon ou encore les 80 euros offerts à l’ouverture d’un compte courant, les nouveaux clients ne peuvent qu’être comblés par les nombreux efforts de la banque en ligne de la Société Générale. N’hésitez pas à consulter notre avis Boursorama ou à vous rendre directement sur le site internet de Boursorama pour découvrir l’intégralité de son offre très concurrentielle.

